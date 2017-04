Palamós inicia la temporada de creuers amb 39 escales previstes

acn/ddg palamós

El port de Palamós va donar ahir el tret de sortida a la temporada de creuers amb l´arribada del vaixell de luxe Club Med 2. La previsió és que sigui una temporada «excel·lent» amb l´arribada de 39 escales, una xifra rècord, i uns 38.000 passatgers, el que representa un 54% més que la temporada anterior. El president de Ports de la Generalitat, Ricard Font, va subratllar la «consolidació» d´aquesta instal·lació que lidera l´activitat de creuers a la Costa Brava amb un impacte econòmic directe al territori de 3,1 milions d´euros a l´any. A més, el setembre i octubre seran els mesos de major arribada de creueristes, un fet important per a la desestacionalització del turisme. Font també va comprometre´s a tenir enllestides aquest any les adequacions de l´estació marítima que li ha demanat l´Estat per poder ser port Schengen i va remarcar que esperen que sigui «la darrera» per poder aconseguir l´autorització definitiva.

El luxós veler Club Med 2 de la companyia Club Med Cruises va arribar amb un dia de baixes temperatures i pluja. El creuer porta a bord 114 passatgers, majoritàriament francesos, i 170 tripulants. Va arribar a les set del matí procedent del port de Barcelona i preveia salpar a les tres de la tarda en direcció a Niça. Va ser l´única escala que el Club Med 2 farà aquesta temporada a Palamós. De bandera francesa, té 187 metres d´eslora, 20 metres de mànega i cinc metres de calat. El luxós veler de cinc pals navega a l´hivern pels mars del Carib i a l´estiu per la Mediterrània.

La temporada de creuers a Palamós s´allargarà fins al 2 de novembre. Es preveu que tingui 39 escales –una xifra rècord– i uns 38.000 passatgers. Pel que fa a la categoria de creuers, aquesta temporada arribaran més vaixells de luxe. De les 39 escales previstes, 22 seran creuers de luxe, amb una escala més que l´any passat, i 17 creuers seran de categoria estàndard, amb sis escales més que la temporada anterior. A nivell percentual, els creuers de luxe representaran més de la meitat del total (un 56%) mentre que els vaixells de categoria estàndard, un 44%. Aquest fet, segons Ports de la Generalitat, permetrà diversificar les companyies així com la tipologia dels turistes que porten.

A nivell d´escales inaugurals, en total n´hi haurà set corresponents als creuers Albatros, Aida Aura, Seabourn Encore, Seven Seas Voyager, Sirena, Island Sky i Oriana, que visitaran per primer cop el port.

Ricard Font va augurar que aquesta serà una temporada «excel·lent» que consolidarà la Costa Brava com a una de les destinacions amb més demanda del mediterrani i amb bones perspectives de futur. Font va subratllar que la temporada s´allargarà fins al novembre, essent el setembre i octubre els mesos amb més arribades de creueristes amb nou i vuit escales respectivament. I això és positiu perquè permetrà aconseguir un dels objectius com és la «desestacionalització del turisme».



«La Costa Brava al món»

També va xifrar en uns 3,1 milions d´euros l´impacte econòmic directa que aquesta activitat de creuers deixarà al municipi. Per altra banda, el responsable de Ports va recordar que l´arribada d´aquests creueristes estrangers és una «oportunitat per situar la Costa Brava al món» ja que en un futur poden decidir tornar de vacances per fer una estada més llarga.

Referent a les millores a l´estació marítima del port per poder ser punt Schengen, Font va comprometres a enllestir-les aquest any, en un moment en què hi hagi menys afectació d´activitat i amb un cost de 150.000 euros. Bàsicament, el que el Ministeri d´Interior ha demanat és que hi hagi una sala de retinguts per separar homes, dones i nens, així com un vestuari per a la policia. «Esperem que sigui el darrer requeriment que successivament ens venen fent per poder ser punt Schengen i aconseguir l´autorització definitiva», va afirmar Font. La declaració permetria, per exemple, que una companyia pugui fer un canvi de tripulació amb treballadors que acostumen a no ser de l´àmbit Schengen i per tant que tinguin en compte el port de Palamós a l´hora de fer-hi escala. El Govern ja ha destinat prop de 600.000 euros per adequar aquesta estació marítima.

La inauguració de la temporada de creuers a Palamós es va fer amb la presència del primer tinent d´alcalde de l´Ajuntament de Palamós, Jordi Pallí; el president de la Cambra de Comerç de Girona, Domènec Espadalé; el president de la Cambra de Comerç de Palamós, Xavier Ribera, i el vicepresident del Patronat de Turisme Costa Brava-Girona, Jaume Dulsat, entre d´altres autoritat.