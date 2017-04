Blanes espera acollir sis nens sahrauís durant les vacances d'estiu

Durant els mesos de juliol i agost, Blanes (Selva) espera acollir sis nens sahrauís. Per fer-ho, l'Associació de Famílies Acollidores de Blanes ha engegat la campanya 'Acull un somriure saharauí'. La localitat selvatana és una de les ciutats catalanes que compta amb una tradició més llarga en l'organització de l'experiència 'Vacances en pau', que consisteix en què les famílies de casa nostra, rebin un infant d'aquesta zona durant els mesos de juliol i agost. La presidenta de l'associació, Fina Martínez, explica que l'objectiu global és que a Catalunya s'acullin 470 nens refugiats. Martínez ha recordat que els sahrauís "son els grans oblidats de la història recent" i cal ajudar-los.

Al llarg dels anys, el nombre de famílies blanenques que han participat ha estat irregular, ja que depèn de la voluntarietat. La vegada que n'hi ha hagut més van venir catorze joves saharauís, que van compartir jocs i aventures amb la altres nois i noies de Blanes. Els darrers anys, però, aquest nombre ha anat decreixent de manera cada cop més important, un fenomen similar al que passa a tot el país i que des de l'Associació de Famílies Acollidores volen revertir per intentar arribar a les xifres que hi havia fa una dècada.

L'Associació de Famílies Acollidores de Blanes treballa en aquest àmbit des del 1999, quan es van organitzar per primera vegada, i actualment també s'encarrega de gestionar les poblacions de Lloret, Maçanet, Hostalric i Vidreres.

La campanya de sensibilització continuarà durant el mes de maig amb una festa sahrauí que es farà a Blanes a la Plaça del Poble Sahrauí. Entre els actes previstos, s'instal·larà una 'haima' com les que caracteritzen els campaments de refugiats. Per la seva banda, els alumnes de dues escoles del municipi, així com membres d'El Bon Samarità, portaran una mostra de la campanya endegada per aquesta entitat consistent en dur capses de regal als campaments. També s'ambientarà la festa amb degustació dels productes gastronòmics més emblemàtics d'aquella terra