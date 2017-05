Demanen 12 anys de presó al vigilant d'un càmping de Blanes per abusos sexuals a una nena

L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dimarts un home, a qui la fiscalia i l'acusació particular demanen 12 anys de presó, acusat d'abusar sexualment d'una nena. El processat –que es troba en presó provisional– treballava de vigilant a un càmping de Blanes on la víctima passava les vacances amb la seva família. En diferents períodes del 2015, segons la fiscalia, l'acusat hauria fet tocaments als genitals de la nena i hauria induït la menor a practicar-li sexe oral. En el judici, la nena ha ratificat la denúncia tot i que ha tingut dificultats, en la seva declaració, per concretar els abusos. L'home, que només ha respost les preguntes del seu advocat (que en sol·licita l'absolució), ha negat els fets.

La fiscalia, en el seu escrit, apunta que a principis del 2015 el processat –que llavors tenia 50 anys– va aprofitar la curta edat de la menor –que tenia 12 anys– per reunir-se diverses ocasions amb ella als bungalous del càmping i a una sala de massatges de l'establiment. Allà hauria fet tocaments als genitals i als pits de la nena amb les mans. També hauria induït a practicar sexe oral, aconseguint que la menor li fes fel·lacions entre principis i finals del 2015. Segons la fiscalia, el desembre del mateix 2015 –quan l'home tenia 51 anys i la nena 13 anys– ambdós van anar a una caravana abandonada, al costat del càmping de Blanes, on l'acusat hauria fet tocaments a la menor, li hauria tret la roba i li hauria introduït parcialment el penis a la vagina.

En el judici, la nena ha explicat que coneixia el processat de les estades al càmping de Blanes des que tenia uns 10 anys i que l'home, amb qui tenia «confiança», sabia que era menor. La nena ha assegurat que a principis del 2015 l'acusat li va fer un petó a la boca i que ella es va quedar «sorpresa». La menor, que va informar la seva germanastra d'aquesta situació, ha afegit que no va tornar a veure el processat fins a finals del 2015. Ha apuntat que aleshores es van produir els fets a la caravana abandonada. A part d'aquesta trobada, la nena ha dit que l'home també li va fer tocaments en altres ocasions malgrat que no ho ha sabut concretar i ha admès que mantenia el contacte amb l'acusat per WhatsApp. «Parlàvem com si fóssim una parella», ha afirmat.

De fet, la fiscalia ha apuntat que el processat havia enviat a la nena missatges pujats de to, com per exemple: «M'agrades molt i et desitjo sexualment». A més, la menor també havia enviat fotos d'ella a l'home. La nena va explicar els fets a la seva mare a finals de desembre del 2015 perquè tenia por d'haver-se quedat embarassada, tot i que la família no va denunciar l'acusat fins després de les festes de Nadal, ja que no volia que el cas afectés la celebració de la festivitat.