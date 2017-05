Denúncies creuades per un robatori i una agressió en un kebab de Maçanet

Un incident que va ocórrer en un kebab de Maçanet de la Selva es confronta entre dues versions. Els Mossos d'Esquadra han rebut dues denúncies creuades d'un mateix fet que va tenir lloc el passat 19 d'abril en aquest establiment de la localitat selvatana. D'una banda, un client assegura que els dependents del local li haurien retornat malament el canvi i que, en reclamar-lo, hauria rebut una pallissa. De l'altra, els responsables del kebab afirmen que l'home va robar-los alguns bitllets de la caixa d'aquell dia. Els Mossos es van desplaçar fins al lloc dels fets i els implicats van haver de declarar el passat 26 d'abril en seu judicial.



Una de les versions dels fets, la del client, l'ha donat a conèixer la seva parella a través de les xarxes socials. Assegura que l'home, acompanyat d'un menor, hauria comprat menjar per endur en aquest establiment i que, mentre l'estaven preparant, el client -veí de Sils- els va pagar. En rebre el canvi però «li va semblar que estava malament», motiu pel qual va reclamar. S'hauria iniciat llavors una disputa, en la qual el client hauria decidit que ja no volia el menjar i hauria intentat marxar del local, provocant que suposadament els dos responsables l'agredissin amb pals de billar. Segons la versió de la parella de l'afectat, l'home va haver de ser atès a l'hospital.



En canvi, els responsables de l'establiment asseguren en la seva denúncia que el client va robar-los part de la recaptació que havien obtingut el 19 d'abril. Segons ells, l'home va comprar menjar al kebab de Maçanet i al cap d'una estona va tornar al local. Aleshores, els dependents del kebab expliquen que estaven fent el recompte de la caixa de la jornada i que el client hauria aprofitat un moment en el qual estaven distrets per endur-se uns bitllets –que hi havia damunt del taulell– de la recaptació d'aquell dia. Davant els Mossos, l'home va al·legar que els bitllets que portava a sobre eren seus, tot i que la quantitat coincidia amb els diners furtats.



El cas va acabar als tribunals, en una vista que es va celebrar el passat 26 d'abril.