Evacuen pel balcó una dona ferida de gravetat a Blanes

Diverses dotacions de cossos d´emergència i seguretat van haver d´intervenir ahir a la tarda en l´evacuació d´una dona que va resultar ferida a casa seva, a causa d´una caiguda fortuïta. Faltaven cinc minuts per les sis de la tarda quan la Policia Local de Blanes va rebre l´avís que calia la seva intervenció en un domicili situat al barri de La Plantera.

Una dona de 65 anys, veïna de Blanes, havia caigut a casa seva i havia quedat ferida de gravetat. Al comprovar-se que s´havia trencat el cap del fèmur i, per tant, calia que el seu trasllat al centre sanitari es fes amb les màximes garanties d´immobilització, es van avaluar les diferents alternatives que hi havia a l´abast dels operatius mobilitzats.

A banda d´una patrulla de la Policia Local de Blanes, també es va activar la intervenció d´una ambulància del SEM, així com dues dotacions dels Bombers de la Generalitat: un camió i una escala. Després de verificar que no era possible evacuar la dona ferida pels mitjans habituals, es va decidir fer-ho amb l´ajut d´una llitera especial acoblada a la cistella situada a la part final de l´escala dels bombers per baixar-la des del segon pis fins a peu de carrer.

Posteriorment, la dona va ser traslladada a l´Hospital Comarcal de Blanes, on se la va atendre de la fractura. Una de les qüestions que es va haver de resoldre va ser el trasllat de la víctima fins el pis del seu veí, ja que l´habitatge d´ella no dóna a la plaça on es podia emplaçar l´escala dels bombers, i en canvi el del veí si.

L´operatiu, que va generar molta expectació dels veïns de la zona, es va allargar durant prop d´una hora i vint minuts, a les 19´15 h, quan finalment es va poder donar per tancada la intervenció.