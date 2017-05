Jutgen un veí de Vidreres a qui la neboda acusa d'abusos sexuals durant cinc anys

L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dimecres un veí de Vidreres acusat d'un delicte d'abusos sexuals a la seva neboda. El processat va acollir la nena, que és menor d'edat, durant uns cinc anys; un període en el qual –segons ella– l'home li hauria fet tocaments i l'hauria violat. L'acusació particular demana 10 anys de presó per a l'acusat. En canvi, la fiscalia i la defensa sol·liciten l'absolució. En el judici, la noia ha ratificat la seva denúncia, mentre que l'home ha negat els fets. Els psicòlegs han apuntat que la menor, en la seva declaració per la denúncia, no va ser «del tot creïble» quan va exposar el relat perquè, entre altres motius, no va donar detalls i va entrar en contradiccions.