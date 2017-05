Mor un home de 39 anys en un incendi d'un pis a Tossa de Mar

Incendi d'habitatge amb una víctima mortal a Tossa de Mar.

Els Bombers han trobat el cos sense vida d'un home a la cuina d'un pis de l'avinguda Ferran Agulló.

Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes de l'incendi.

La víctima mortal era "maitre" d'una restaurant de la localitat de la Costa Brava i vivia al municipi feia prop de 10 anys. Tenia 39 anys, nacionalitat espanyola i era natural de Pineda de Mar.

Segons l'alcaldessa de Tossa de Mar, Gisela Saladich era conegut i els seus companys de feina estan molt afectats pels fets.

El tràgic succés s'ha produït quan faltaven pocs minuts per les dotze de la nit de dimarts. En aquell moment, els Bombers s'han desplaçat fins al número 12 de l'avinguda Ferran Agulló. Hi havia flames en el primer pis d'aquest cèntric carrer de la població i s'han desallotjat la resta de veïns del bloc de quatre plantes, una quinzena de persones.

Les flames han afectat tot l'habitatge sinistrat i quan els Bombers han pogut entrar a dins s'han trobat el veí de Tossa mort a dins de la cuina.

Mentre els Bombers feien les tasques d´extinció, els Mossos d´Esquadra, que hi han desplaçat sis patrulles, han evacuat les 15 persones que hi havia en aquells moments al bloc. Cap altre veí no ha resultat ferit.

L´incendi ha quedat totalment sufocat quan passaven pocs minuts de dos quarts d'una de la matinada.

A partir d´aquell moment, els Bombers han remullat tots els punts calents i han ventilat l´habitatge. També han revisat l´estructura, que no ha resultat afectada.

D´aquesta manera, a tres quarts de tres de la matinada, la resta de veïns de l´immoble han pogut retornar als seus pisos.

Segons l'alcaldessa només hi ha un pis que ha patit les conseqüències, que és el de sota de l'afectat ja que hi ha caigut molta aigua i ha explicat que estaran amatents per si cal ajudar la família que hi viu.



Han vist la víctima durant el foc

El finat vivia sol a l'habitatge sinistrat i segons testimonis que han relatat els fets als Mossos d'Esquadra, l'home ha pogut ser vist al balcó mentre hi havia el foc al pis un moment mentre feia indicacions però després, segons han explicat, ha tornat a dins.

De moment, els agents investiguen el succés. També d'altres persones han explicat que s'han sentit petites explosions abans de generar-se el foc.