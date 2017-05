Dos carrils tallats en un túnel de l'Eix per un camió que ha perdut la càrrega de taronges

Dos carrils es troben tallats en un túnel de l'Eix transversal al seu pas per Sant Hilari Sacalm en sentit Girona.

Un camió ha perdut la càrrega al mig del túnel : en total, uns quants quilos de taronges.

Segons el Servei Català de Trànsit, en aquests moments s'està posant la càrrega cap a un altre vehicle per tal que no hi hagi problemes a la C-25. El camió sortosament no ha bolcat ni tampoc s'han hagut de lamentar ferits.

El fet ha tingut lloc pels volts d'un quart d'onze, al túnel ubicat a l'alçada del quilòmetre 2010 i ha generat poc més d'un quilòmetre de retencions.