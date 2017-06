Dues urbanitzacions de l'interior es queden més de tres dies sense aigua d'aixeta

Alguns veïns de les urbanitzacions de Can Fornaca a Riudarenes i de Residencial Park a Maçanet de la Selva van estar tot el cap de setmana passat sense aigua corrent amb temperatures que superaven els 34 graus. Ahir, hi havia diversos carrers que seguien sense subministrament. Així ho van denunciar a Diari de Girona alguns dels afectats i ho van confirmar els alcaldes dels dos municipis.

La primera urbanització afectada per la manca d'aigua potable, va ser la de Can Fornaca a Riudarenes. Segons va explicar l'alcalde, Jordi Gironès (AIR), el tall es va produir dijous a la nit a causa d'una canonada que es va rebentar. «L'aigua sortia com un guèiser i això va provocar que es buidés el dipòsit d'aigua de reserva», va explicar el batlle qui va precisar que va quedar al «20% de la seva capacitat».

Gironès va relatar que tot i que l'avaria es va solucionar divendres, el consum d'aigua es va disparar, ja que amb l'arribada de la calor, la població d'aquesta urbanització es duplica passant d'uns 500 veïns a més de 1.000.

«Els pous no van tenir temps de recuperar-se, i hi ha un grapat de famílies que sabem que ho estan passant molt malament i sap molt de greu perquè no volem que la gent pateixi», va remarcar l'alcalde qui va explicar que durant el cap de setmana es van reunir diverses vegades amb la companyia d'aigua –Prodaisa– per buscar solucions.

Els veïns que ahir encara no havien recuperat el servei van explicar que recullen aigua com poden amb palanganes. «No surt ni un fil d'aigua i no ens podem ni dutxar», va lamentar Rafael Ruiz, un veí de la zona qui va criticar «la incomptència» de la companyia d'aigua i la «inoperància» de l'Ajuntament.

«Podrien buidar un parell de cubes d'aigua als dipòsits perquè es recuperin més de pressa», va proposar aquest veí. Una proposta que Gironès assegura que van fer a Prodaisa però que aquests els van dir que «no serviria per a res». «Si algú necessita usar els vestidors, evidentment que no posarem cap entrebanc», va assegurar el batlle.



Possibles fraus a Maçanet

L'altra urbanització afectada va ser la Residencial Park de Maçanet de la Selva. «En plena ocupació, divendres van començar els problemes amb l'aigua i la companyia –Rec Madral– ens deia que s'havien buidat els dipòsits i que fins dilluns no podrien fer res», va explicar el president de l'associació de Veïns Residencial Park, Santi Nofuentes.

De moment, ahir alguns veïns havien recuperat el subministrament, però l'aigua sortia de color marronós, i en alguns casos, fins i tot negre. «Ens hem posat en contacte amb el Departament de Salut per demanar que facin analítiques i hem posat la situació en coneixement de l'ajuntament», va afegir Nofuentes qui va lamentar que no es faci una previsió d'aquesta situació.

«No s'hauria d'esperar que es buidin i que els veïns ens hàgim de mobilitzar. S'hauria de preveure perquè es repeteix cada període festiu» va criticar el portaveu veïnal qui va recordar que divendres que ve és Sant Joan. «Hem contactat amb els Bombers per fer-los saber que no tenim aigua, per si passes alguna desgràcia» va afegir.

Per la seva part, l'alcalde de Maçanet, Josep Maria Ciurana (AM), va exposar que sobretot al sector de Can Villà i segons Rec Madral, es va produir un consum d'aigua «excessiu» i les bombes no tenien temps de reemplenar els dipòsits. «Sembla que s'haurien detectat possibles fraus de persones que punxen l'aigua i omplen la piscina» va afegir Ciurana. El batlle va recordar que l'aigua d'aquesta urbanització no està recepcionada i va assegurar que estan estudiant si la xarxa de subministrament pertany a Rec Madral o a la propietària, per poder demanar responsabilitats.