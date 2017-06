La propietària d'un pis de Lloret descobreix que els llogaters l'usen per vendre droga

La propietària d'un pis de lloguer de Lloret de Mar va descobrir fa uns dies que els seus llogaters utilitzaven l'immoble per vendre i guardar-hi droga.

Concretament va succeir la matinada de diumenge a dilluns, quan la dona va obrir la porta del pis perquè sentia una forta pudor com de podrit que emergia de domicili i quan picava no contestava ningú. Ràpidament en veure que hi havia substàncies estupefaents a dins va alertar els Mossos d'Esquadra.

Agents de paisà, adscrits a la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria de Blanes, van esperar que la parella d'inquilins tornés al domicili i van arrestar-los com a presumptes autors d'un delicte de tràfic de drogues.

Els detinguts són un home de nacionalitat senegalesa, de 37 anys i una dona, de nacionalitat francesa d'origen africà, de 36 anys. Feia prop d'un mes que residien en aquest municipi gironí.



Venien droga als turistes

Es dona el cas, que els dos llogaters havien estat detinguts tres dies abans pel mateix cos policial per vendre droga, en aquest cas a la via pública i a turistes. En concret, agents de paisà els van enxampar la matinada de divendres oferint droga a joves turistes i en l'escorcoll els van trobar diversos embolcalls de marihuana i cocaïna així com 105 euros en bitllets fraccionats, amagats entre altres llocs, dins la roba interior del detingut.

La propietària del pis turístic va alertar els Mossos després de veure que feia prop d'un mes que no sabia res de la parella i que un dels habitatges desprenia una olor molt forta. Va agafar la clau que tenia de recanvi de l'immoble i va ser quan va descobrir la droga. Es dona el cas a més, que aquest pis també ha generat malestar entre els veïns de la zona i la policia havia rebut queixes.

Els dos detinguts quan van arribar al pis van ser escorcollats pels Mossos. Els agents els hi van trobar dotze bossetes de marihuana, cinc dosis de cocaïna, un embolcall amb dues pastilles i 120 euros en efectiu. Ambdós compten amb antecedents, majoritàriament per delictes contra la salut pública.

A dins de l'immoble que tenien llogat al centre de Lloret, la policia hi va localitzar: mig quilo de marihuana, 112 pastilles d'èxtasi, prop de 50 grams de cocaïna a més 1.155 euros, 200 lliures esterlines i 50 dòlars i documentació falsa. També hi havia bosses per posar-hi la marihuana i vendre-la.

Pel que fa a la dona, també practica la prostitució a Lloret. Feina que també utilitzaria, segons fonts de la investigació, per vendre la droga als seus clients a la zona de l'avinguda de Just Marlés mentre realitza aquesta pràctica. Ambdós arrestats, van quedar ahir en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial a Blanes.