El Consell Comarcal activa el servei extern contra la vespa velutina

Els ajuntaments selvatans compten des d'avui, amb un nou aliat en la seva lluita contra la vespa velutina. Es tracta d'un servei creat pel Consell Comarcal de la Selva (CCS) i que presta una empresa externa encarregada de l'extermini i la retirada dels nius d'aquest insecte, a un cost de 320 euros l'actuació que pagaran els ajuntaments que el sol·licitin.

Així es va aprovar en el ple de l'ens celebrat dimarts passat i ho va confirmar ahir el seu president, Salvador Balliu. «Des d'ara, els ajuntaments que es trobin amb un niu de vespa asiàtica, només han de fer una trucada al Consell Comarcal, i ja els donem aquest servei», va explicar Balliu.

Tal com va avançar Diari de Girona al febrer, el CCS va iniciar els tràmits per contractar una empresa externa que s'encarregués d'aquesta tasca, fruit de la demanada feta pels alcaldes afectats per aquesta plaga. Una decisió que es va prendre també, després que l'octubre de 2016, la Generalitat delegués la responsabilitat d'eliminar aquesta espècie invasora als ajuntaments i als mateixos apicultors. Una tasca que fins aquell moment era dels agents Rurals però que a causa de la proliferació dels nius, el govern català va considerar que era una feina «inassumible» per aquest cos.

Finalment, el Consell Comarcal va optar per crear aquest servei, licitar-lo i adjudicar-lo a una empresa banyolina, que entre altres tasques s'encarregui de visitar la zona afectada, neutralitzar el focus, retirar el niu i traslladar-lo a un espai preparat per tractar-lo i exterminar els insectes del seu interior.

«Són nius molt grossos i trobar-ne un espanta molt», va detallar Balliu, qui va destacar que per aquest motiu, aquest servei normalment se sol·licita amb «urgència». «Una sola trucada i el Consell Comarcal ja s'encarrega de tot», va afegir. Per poder licitar el servei, el Consell va crear una partida pressupostària d'uns 5.000 euros que es finançaran a través de la taxa que pagaran els consistoris a mesura que el vagin utilitzant. Una taxa que dimarts es va aprovar que serà de 320 euros per cada vegada que calgui actuar i que només hauran de pagar els ajuntaments que en facin ús.

La vespa asiàtica és una espècie depredadora, molt agressiva amb les abelles autòctones a les quals maten per alimentar les seves larves. Els seus nius poden arribar a fer un metre d'altura i 80 centímetres de diàmetre i es poden trobar, per exemple, dalt dels arbres o dels edificis.

A la Selva, s'han trobat nius a Santa Coloma de Farners i a Caldes de Malavella. «L'any passat, en vam localitzar un de molt gros a dalt d'un arbre a prop de l'estació de tren», va explicar Balliu, qui també és alcalde de Caldes.

«Els agents rurals van venir, i amb una grua van pujar fins on hi havia el rusc i hi van injectar un verí a l'interior per matar tots els insectes que hi havia», va relatar el febrer passat el batlle, qui va precisar que el niu era de la mida «de quatre pilotes de futbol» i les vespes, «com una moneda de 50 cèntims». Durant el 2016, i segons el Departament de Territori i Sostenibilitat, es van trobar vuit nius, a la comarca selvatana mentre que a la Garrotxa se'n van localitzar 71.