Enxampat in fraganti un lladre dins un pis de Blanes

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest divendres un home de 25 anys, de nacionalitat romanesa i amb domicili desconegut, com a presumpte autor d´un delicte de robatori amb força a l´interior d´un domicili de Blanes. Cap a les dotze del migdia, els mossos han estat requerits per la propietària d´un pis del carrer València de Blanes, perquè sospitava que hi podia haver algú dins el seu domicili. Quan han arribat els agents la dona els ha explicat que no podia obrir la porta i que escoltava uns sorolls provinents de l´interior.

Els mossos han pogut accedir dintre del pis i han localitzat l´individu, qui havia regirat totes les estances i tenia preparats diversos objectes que volia sostreure. El detingut, a qui no li consten antecedents, passarà properament a disposició del jutjat d´instrucció de guàrdia de Blanes.