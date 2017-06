L'oposició d'Anglès reclama un pla d'autoprotecció per a la piscina municipal

La piscina municipal d'Anglès s'ha convertit en el nou estira-i-arronsa entre l'equip de govern d'Anglès (CiU-AM) i el grup municipal PAU. En concret, el pla d'autoprotecció que fa temps que el partit liderat per Pere Espinet reclama per a aquest equipament municipal assegurant que és «obligatori per normativa».

«La piscina no en té cap i creiem que és necessari per a la seguretat dels usuaris», va dir ahir Espinet, qui va assenyalar que en cas de produir-se alguna «anomalia» no existeix cap protocol d'actuació. «S'hauria d'haver fet un simulacre d'evacuació que no s'ha fet», va afegir.

Per la seva part, l'equip de govern va assegurar ahir que, després d'informar-se de la normativa vigent, en el cas de la piscina d'Anglès aquest pla «no és obligatori» perquè té un aforament de 250 persones i només s'ha d'implementar si el nombre d'usuaris que poden utilitzar les instal·lacions és superior al miler.

Segons el regidor d'esports, Jordi Pibernat (AM), la piscina va obrir enguany, el 12 de juny, molt abans que els anys anteriors. «Sembla que això no ha agradat gaire a l'oposició, i sort que ho vam fer perquè amb aquesta calor està sent molt necessària», va valorar el regidor d'esports.

Respecte al pla d'evacuació, Pibernat va reconèixer que sí que «cal senyalitzar-ho», però que tenen previstes diverses actuacions de millora de l'equipament, i que serà llavors quan aprofitaran per fer-ho. Segons va explicar el regidor, en els pressupostos participats celebrats fa poques setmanes, els ciutadans van escollir el projecte de millora dels vestidors i l'entrada de la piscina.

«El que volem és fer una distribució més coherent de l'espai, remodelant l'entrada i donant més visibilitat al bar», va destacar l'edil d'esports, qui va subratllar que serà durant aquestes obres quan se «senyalitzarà la ruta d'evacuació».

Dins d'aquestes millores també està previst canviar els vestidors. «Els que hi ha ara estan bé, però volem fer lavabos per a persones amb mobilitat reduïda, un espai per als socis i un altre d'exclusiu per a grups escolars», va detallar Pibernat, qui va recordar que compten amb un pressupost d'uns 20.000 euros.

Pel que fa al projecte, el primer tinent d'alcalde va explicar que, de moment, s'han definit «les línies mestres» i que properament els tècnics municipals iniciaran la redacció del document en el qual es volen incloure altres propostes fetes pels veïns de la localitat.

«Serà una actuació molt vistosa però que comporta molt poca feina», va dir l'edil, que preveu que les obres estiguin acabades a finals d'any. «No ho volem fer a l'estiu per no molestar la gent que gaudeix de la piscina», va ressaltar Pibernat.