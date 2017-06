Nit de revetlla sense grans ensurts a Blanes

Aquesta passada Revetlla de Sant Joan s'esperava amb especial atenció, ja que des del dijous Protecció Civil de la Generalitat havia posat en fase d'alerta el pla Procicat per onada de calor i divendres el pla Infocat per Incendis Forestals. Es tractava d'estar amatents a causa de les elevades temperatures de les últimes setmanes per sobre de les normals, la baixa humitat i la possibilitat de tempestes elèctriques.

Des dels diferents cossos d'emergència també s'havia demanat a la ciutadania que prengués consciència sobre l'ús de dispositius pirotècnics especialment durant la revetlla. Calia extremar les precaucions, ja que en els últims sis anys hi ha hagut 95 incendis per guspires d'elements pirotècnics, 55 dels quals per Sant Joan.



Dos incendis de matolls i dos contenidors amb material cremat per petards

A Blanes tot estava a punt per combatre qualsevol incident que pogués sorgir a causa de les fogueres i els petards que caracteritzen la Nit de Sant Joan, i que comporten que els equips d'emergència hagin d'estar especialment amatents, ja que cal fer més intervencions que en una jornada normal. Enguany, la tònica general ha estat la tranquil·litat pel que fa a casos relacionats amb el foc, ja que si bé s'ha hagut d'intervenir, cap dels casos ha estat greu.

Fins quarts de tres de la matinada els únics incidents puntuals relacionats amb la utilització de material pirotècnic –o potser caldria dir millor amb la mala manipulació d'aquests- ha registrat dos petits incendis de matolls i dos contenidors afectats per les flames. En tots quatre casos, la guspira que els ha encès ha estat el llançament de petards o material d'artifici, i no ha suposat cap perill major.

Han intervingut un total de vuit dotacions de diferents cossos d'emergències: 4 de la Policia Local i 1 de Protecció Civil de Blanes; 1 camió des Bombers de la Generalitat del Parc de Bombers de Lloret, i 2 de l'ADF de la Selva Marítima. Enguany aquest dispositiu ha estat la segona revetlla de Sant Joan consecutiva que s'ha incorporat com a reforç a Blanes l'Agrupació de Defensa Forestal amb seu a Lloret, que en aquesta ocasió va intervenir amb dues dotacions i 7 persones, evitant així poder restringir els avisos al Cos de Bombers de la Generalitat.

El primer incident remarcable de la revetlla s'ha registrat a quarts d'onze de la nit, quan uns veïns han alertat que hi havia uns matolls cremant en un descampat en zona urbana situat al barri de Mas Enlaire, al Pla Parcial Costa Brava, molt a prop de l'Escola Sa Forcanera. Els primers en arribar han estat efectius de la Policia Local i Protecció Civil que, després d'avaluar l'abast de l'emergència, han requerit la presència del Cos de Bombers de la Generalitat.

Mentre els bombers acabaven d'extingir les flames, Policia Local i Protecció Civil s'han desplaçat a una altra alerta que requeria la seva intervenció. En aquesta ocasió també es tractava d'un petit incendi en uns matolls situats en un descampat de zona urbana, al barri de Valldolig. Igualment ha estat la intervenció dels Bombers de la Generalitat la que ha acabat extingint el foc.



Dos contenidors afectats per material pirotècnic a Mas Cremat i Els Pins

Les altres dues emergències s'han produït entrada ja la matinada, entre quarts d'una i quarts de dues. En aquesta ocasió es tractava de tot un clàssic que lamentablement es produeix no tan sols les nits de revetlla, sinó en les jornades que l'envolten: tirar petards o material pirotècnic a l'interior de contenidors d'escombraries.

L'alerta s'ha localitzat d'una banda al barri de Mas Cremat, i de l'altra a la zona turística d'Els Pins, de nou gairebé de manera simultània. El primer cas, on cremava un contenidor d'envasos de plàstic, ha comptat amb la intervenció dels dos equips de l'ADF de la Selva Marítima.

Del segon incident –que afectava un contenidor de paper i cartró- se n'han encarregat els Bombers de la Generalitat. La coordinació entre tots aquests cossos d'emergència des de Protecció Civil i Policia Local de Blanes ha estat, com sempre, la clau perquè les actuacions estiguessin en tot moment controlades i es poguessin evitar mals majors.



Falses alarmes i avisos reals però sense causa

Al llarg de la Nit de Sant Joan els dos cossos d'emergència local també han hagut d'intervenir en d'altres tipus de situacions relacionades amb el foc o el material pirotècnic que, sortosament, no suposaven un perill real, tot i l'alerta desencadenada a través de trucades al 112 i a la centraleta de la Policia Local. Un dels casos estava localitzat a la zona agrícola situada prop de la Carretera d'Accés a la Costa Brava, la GI-682.

Diversos conductors que travessaven aquest vial de circulació han avisat que s'estava produint un incendi forestal, quan en realitat es tractava d'una de les tres fogueres en zona agrícola autoritzades per l'Ajuntament de Blanes. En aquest cas, donada la proximitat amb Palafolls, a banda de la Policia Local i Protecció Civil de Blanes també s'hi ha desplaçat una patrulla del cos de seguretat local d'aquest veí municipi, així com les dues dotacions de l'ADF de Lloret de Mar.

L'altra intervenció d'efectius de la Policia Local i Protecció Civil de Blanes ha estat a requeriment dels veïns del Racó d'en Portes, que han alertat que l'alarma de la Biblioteca Comarcal estava sonant. En un principi s'ha pensat que es tractava d'un altre clàssic de les Nits de Revetlla, quan el tronar dels petards dispara els detectors de soroll quan detecten soroll o canvia la volumetria de l'entorn.

En aquest cas, després d'inspeccionar la instal·lació, s'ha dictaminat que es tractava d'un mal funcionament del sistema, procedint a fer la corresponent comunicació perquè es revisi. L'alerta era real, perquè el dispositiu estava sonant, però sortosament no estava avisant que s'estigués produint cap emergència per robatori o incendi.



Cinc fogueres autoritzades arreu del municipi

En total, Protecció Civil de l'Ajuntament de Blanes ha autoritzat enguany cinc fogueres arreu del municipi. Dues estaven localitzades en zona urbana, i les altres tres en zona forestal agrícola. Precisament després que l'encesa de la primera de les tres fogueres en aquest darrer indret havia provocat una alerta d'incendi forestal, des de Protecció Civil s'ha contactat amb als responsables de les dues altres que encara s'havien d'iniciar per preguntar-los a quina hora les encendrien, alertant d'aquesta circumstància a la resta de cossos d'emergència perquè ho tinguessin en consideració.

Pel que fa a les dues fogueres enceses en zona urbana, una d'elles és la que es munta al Passeig de Mar, formant part de la Revetlla Popular que organitzen diverses entitats de Blanes. L'altra és la més espectacular per la càrrega de foc que sempre sol tenir, la de la Plaça Molina, al barri de Quatre Vents. Com és habitual, l'encesa d'aquesta foguera ha congregat al seu voltant una gran quantitat de veïns i veïnes, i ha comptat amb el suport de les dues dotacions de l'ADF per si calia actuar-hi.