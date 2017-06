Un cotxe atropella una dona de 80 anys a Sant Hilari i la deixa en estat crític

Una dona de 80 anys es troba en estat crític després de ser atropellada per un cotxe a Sant Hilari Sacalm.

L'accident de trànsit s'ha produït poc abans de les 11 del matí a la Plaça del Doctor Gravalosa, en zona urbana.

Per causes que els Mossos d'Esquadra investiguen, un cotxe ha atropellat la dona quan creuava la via.

Ràpidament al lloc dels fets s'hi han desplaçat els Vigilants Municipals de Sant Hilari. També hi han actuat els Mossos i el SEM.

El SEM ha atès la zona que ha patit diverses ferides i un cop l'ha estabilitzada, l'ha evacuat en estat crític a l'hospital Josep Trueta de Girona. Ho ha fet en l'helicòpter medicalitzat tot i que també al lloc hi ha treballat amb una ambulància.

El conductor del turisme ha resultat il·lès.