L´alcalde de Blanes: La distància entre Catalunya i Espanya és la que hi ha entre Dinamarca i el Magreb

L'alcalde de Blanes, Miquel Lupiáñez, ha afirmat aquest dilluns al matí que "l'actitud davant de la vida" de Catalunya respecte Espanya difereix com la que hi pugui haver a "Dinamarca respecte el Magreb". "Aquí es viu d'una altra manera, no és ni millor ni pitjor. Tenim nivell de vida i possiblement a La Rioja, Madrid o País Basc, però hi ha altres zones on la qualitat de vida és extraordinària", ha explicat Lupiáñez en declaracions a Onda Cero, on ha precisat que a Catalunya es viu diferent per la "responsabilitat, compromís i voler avançar". Sobre el referèndum de l'1 d'octubre, l'alcalde de Blanes s'ha tornat a desmarcar del seu partit, el PSC, i s'ha preguntat "quin mal fan les urnes", a banda de deixar clar la seva intenció de votar i fer-ho en contra de la independència.

Lupiáñez ha assenyalat com alcalde sap que és un referèndum "que no és legal" i que "l'actuació ha de ser contundent contra qualsevol il·legalitat". Per això, ha comentat en dependències municipals "no podrà fer-se cap activitat relativa referèndum", tot i que "una altra cosa és a quina velocitat s'enviarà la policia". Parlant a nivell personal, Lupiáñez ha dit que "hi ha un tema que preval sobre els demés i és deixar que deixar que la gent es manifesti democràticament i participi en un esdeveniment no ha de ser un handicap".