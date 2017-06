Els amos del restaurant de Caldes declaren al jutjat com a investigats per l'accident mortal de l'inflable

Els propietaris del restaurant Mas Oller de Caldes de Malavella declaren aquest dimarts com a investigats al Jutjat d'instrucció 2 de Santa Coloma de Farners per l'accident mortal del castell inflable del 7 de maig.

A l'entrada del jutjat i abans de començar les declaracions, l'advocat de la defensa, Carles Monguilod, ha ressaltat que a hores d'ara, quasi dos mesos després de l'accident, encara no hi ha cap explicació que justifiqui per què el castell inflable va sortir disparat 39 metres amb els set nens a sobre. Per això, sosté que va ser un lamentable accident que no es va poder preveure.

De fet, Monguilod ha indicat que l'atestat dels Mossos d'Esquadra apunta a diversos possibles factors però no determina cap causa concreta. L'advocat ha recordat que el jutjat ha encarregat un informe pericial al Grup d'Enginyeria Forense de la Unitat Central de Criminalística de la policia espanyola de Madrid. El document, que encara no està enllestit ni aportat a la causa, ha d'aprofundir "en les causes i en la mecànica de l'accident, així com en les mesures de seguretat adoptades".

L'advocat del matrimoni ha detallat que el que si que s'ha incorporat a la causa és una gravació feta per un pare pocs minuts abans que el castell sortís disparat. "Es pot veure que funciona amb normalitat i que no hi ha vent, res feia sospitar que passés el que va acabar passant", ha afirmat.

L'informe dels mossos també qüestiona que el castell estigués subjectat per només dos dels deu punts d'ancoratge que tenia. "Altres experts apunten que potser si no hagués estat ancorat no hauria sortit catapultat", destaca Monguilod. Els amos del restaurant estan citats a declarar com a investigats a les deu del matí i el treballador que es va encarregar de muntar l'inflable a les dotze en qualitat de testimoni.