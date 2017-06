Arrencaran 45 hectàrees de plantacions de pera i poma afectades per foc bacterià

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha ordenat arrencar «de forma immediata» 45 hectàrees de plantacions de pera i poma afectades per foc bacterià. El material es destruirà per incineració. Les 45 hectàrees afectades són dins dels termes municipals de Santa Coloma de Farners i Riudarenes, a la comarca de la Selva, al quilòmetre definit com a radi de seguretat. Des del DARP s'ha afegit que de la totalitat de les plantacions de fruiters susceptibles al foc bacterià dels municipis veïns i també de les finques dels mateixos propietaris situades en municipis més llunyans, no s'ha detectat cap focus fora dels dos pobles.

Les prospeccions s'han fet de manera intensiva a totes les parcel·les de perera i pomera de la zona de seguretat d'un quilòmetre de radi al voltant de les parcel·les afectades, així com als vivers i centres de jardineria existents i boscos propers amb possible presència de plantes silvestres susceptibles, en aquest cas en col·laboració amb el Cos dels Agents Rurals. Com a resultat d'això, s'han immobilitzat de forma cautelar els tres vivers existents amb plantes susceptibles al foc bacterià, dels quals s'han pres mostres que s'han enviat al laboratori. De moment totes han donat resultat negatiu. Una altra mesura adoptada ha estat la immobilització de cinc explotacions d'arnes d'abelles en el radi de tres quilòmetres de les parcel·les afectades. Aquesta mesura s'ha pres perquè les arnes d'abelles poden ser vectors del foc bacterià.

La directora general d'Agricultura i Ramaderia del DARP, Teresa Masjuan, va informar en el comitè de seguiment del foc bacterià de Girona, la situació actual del focus detectat el 9 de juny.