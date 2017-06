Un cotxe atropella una dona de 80 anys a Sant Hilari i la deixa en estat crític

Una dona de 80 anys va ser trobada ahir en estat crític després de ser atropellada per un cotxe a Sant Hilari Sacalm. L'accident es va produir poc abans de les onze del matí a la plaça del Doctor Gravalosa, en zona urbana.

Per causes que els Mossos d'Esquadra investiguen, un cotxe va atropellar la dona quan creuava la via. El SEM va atendre la víctima que va patir diverses ferides i un cop va ser estabilitzada, la van evacuar en helicòpter i en estat crític a l'hospital Josep Trueta de Girona, on va quedar ingressada en pronòstic reservat.

El conductor del turisme va resultar il·lès.