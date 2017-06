Mor una noia de 16 anys de Blanes aixafada per una columna a Mallorca

Un tràgic accident es va produir ahir a la tarda en un hostal d'Esporles que va costar la vida a una adolescent de 16 anys de Blanes. La nena era alumna de l'Institut s'Agulla, on avui han celebrat un minut de silenci en record de la menor. La víctima es trobava en una hamaca amb el seu germà d'onze anys quan una columna de va cedir i li va colpejar al cap. Malgrat els intents de reanimació, la menor va morir al lloc.

La Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Calvià ha iniciat una investigació per aclarir les circumstàncies en què es va produir el sinistre i les causes per les quals la columna a la qual estava ancorada l'hamaca es va desplomar.

Els fets van tenir lloc cap a dos quarts de cinc de la tarda d'ahir en un establiment hoteler situat al número 49 del carrer Joan Riutort d'Esporles. L'adolescent es trobava en una hamaca amb el seu germà d'onze anys quan, de sobte, el suport va cedir i els va fer caure a terra. A més, amb la mala fortuna que una columna que s'havia esquerdat li va caure a sobre i li va colpejar al cap. La part superior de l'estructura es va desprendre i li va aixafar.

Policies locals d'Esporles ahir a la tarda davant l'hostal en què es va produir l'accident mortal. MANU MIELNIEZUK

Nombrosos efectius d'emergències es van mobilitzar immediatament en un intent desesperat per salvar la vida de la menor. Agents de la Policia Local d'Esporles, efectius de la Guàrdia Civil i les assistències sanitàries de l'Ib-salut es van desplaçar fins a l'hostal del carrer Joan Riutort d'Esporles. També el metge i la infermera del PAC del municipi van acudir al lloc. Quan les assistències van arribar a l'establiment, l'adolescent es trobava en parada cardiorespiratòria, segons van apuntar fonts sanitàries. Les maniobres de reanimació practicades durant una hora van resultar vanes.

Al final, es va confirmar la mort de la menor i l'òbit va ser comunicat al jutjat de guàrdia de Palma, que va autoritzar l'aixecament del cadàver. Els experts de l'Institut Armat han obert una investigació per esbrinar com es va produir el fatal accident.

L'empresa funerària va traslladar el cadàver de la menor. XISCO Senyer

La víctima, originària de Blanes, es trobava de vacances a Esporles amb la seva mare i el seu germà. El pare estava previst que arribés avui a la tarda. En senyal de dol, l'Ajuntament va decidir suspendre les festes patronals d'ahir.