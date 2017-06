Un veí de Blanes estafa 600 euros venent un mòbil a una dona de Sòria

Un veí de Blanes està essent investigat per la Guàrdia Civil per presumptament estafar 600 euros a una dona de Sòria. Segons informa Castella i Lleó Serveis Integrals de Comunicació S.L, aquesta dona va pagar 600 euros per un mòbil que mai va arribar a rebre el mes de novembre passat. Per aquest motiu, va denunciar l'estafa a la Guàrdia Civil del seu municipi, Ólvega.

La policia va començar a investigar i aquest dijous passat va imputar un veí de Blanes per un presumpte delicte d'estafa. Aquest hauria declarat a la comandància de la Guàrdia Civil de Girona pels fets.