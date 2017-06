Els veïns del Residencial Park convoquen una casserolada contra el govern de Maçanet

Sense aigua i amb els ànims encesos. Així es troben els veïns de la urbanització Residencial Park de Maçanet de la Selva que, després de passar un altre cap de setmana sense subministrament, han decidit començar a organitzar-se per reclamar canvis. De moment i a través de les xarxes socials, s'ha convocat una casserolada contra el govern maçanetenc (AM-CiU) pel dissabte, 1 de juliol, a les onze del matí a davant de la casa de la vila. «Seria convenient que els nostres responsables polítics coneguin la nostra disconformitat» assegura la convocatòria feta per un resident i que compta amb el suport de l'associació veïnal. «Intentarem que aquests dies els veïns entrin instàncies a l'Ajuntament per queixar-se del problema» va dir ahir a Diari de Girona, el portaveu de l'entitat, Santi Nofuentes qui va recalcar que estan «molt farts» d'aquesta situació que es «repeteix» cada període festiu.

Segons Nofuentes, els talls ja van començar dijous i durant el cap de setmana –que coincidia amb la festa de Sant Joan– tornaven a estar sense aquest servei, que gestiona l'empresa Rec Madral. «Algunes persones es van haver de dutxar a les fonts públiques» va lamentar el portaveu veïnal qui va reclamar «solucions» i que si cal, l'ajuntament «intervingui el servei». Per Nofuentes, el repartiment d'aigua de cisterna que es fa el dissabte al matí és «insuficient» i per això va avançar que demanaran al consistori que deixi obert el pavelló els caps de setmana perquè «almenys les famílies amb mainada es puguin dutxar». «L'any passat ja vam entrar una instància fent aquesta petició i no ens van contestar» va dir Nofuentes qui va assegurar que té prevista una reunió amb el nou alcalde, Josep Maria Ciurana (AM) per saber «si ha fet algun moviment».



Recollida de firmes

A part de la casserolada, els veïns no descarten organitzar noves manifestacions com la que van protagonitzar el passat 20 d'agost, a davant de l'hotel Llegendes de Girona de Carles Mallart, propietari de Rec Madral. En aquesta concentració, uns 200 veïns de diverses urbanitzacions de Vidreres i Maçanet van denunciar que pagaven la factura «més cara» de les comarques gironines i que a canvi rebien un servei «pèssim».

Altres residents però, han decidit tirar endavant iniciatives de protesta pel seu compte, tal com ha fet Diego Gallego. Aquest maçanetenc ha engegat una recollida de firmes a la plataforma Change.org per tal de reclamar que el govern local «deixi de rentar-se les mans i compleixi amb l'obligació legal de garantir aigua apta». En el document, aquest veí assegura que la urbanització fa «més de 30 anys» que té aigua de «mala qualitat, bruta i amb interrupcions en el subministrament». «És xocant que mentre la NASA busca aigua a Mart, al Residencial paguem un servei d'aigua sense tenir-la» critica Gallego a la carta, en què reclama s'intervingui el servei.

En poques hores, la petició dirigida a l'ajuntament de Maçanet, al Parlament de Catalunya i al Departament de Salut de la Generalitat, ja havia aconseguit 315 firmants.



Resposta de l'Ajuntament

Per la seva part, l'alcalde va remarcar que des del govern «segueixen treballant» en aquest problema que «fa gairebé 40 anys que dura». «Una casserolada no arreglarà el problema de l'aigua» va dir Ciurana qui va demanar als residents «encara més paciència». «Sabem que n'han tingut moltíssima, i que no pensin que no patim per la seva situació, però estem fent gestions per buscar la solució» va explicar Ciurana qui va remarcar que aquesta solució passa per «municipalitzar» la xarxa de subministrament.

Respecte a una intervenció del servei, tal com reclamen els veïns, el batlle de Maçanet va precisar que només es podria fer si ho «autoritzes» un jutjat i sempre que l'aigua no fos apta per al consum. «Fa uns mesos es va iniciar el procés per intervenir el servei, però llavors Salut va dir que ja tornava a ser apta» va explicar Ciurana.

Pel que fa al cap de setmana passat, l'alcalde va assegurar que ja s'havia previst més consum i que per això, es va augmentar la pressió dels tres pous que finalment «no van donar l'abast». «Paguen justos per pecadors» va lamentar el batlle i va assenyalar que des de divendres s'ha comprovat que alguns veïns han emplenat les piscines. «Cal que tothom prengui consciència de quina és la situació» va afegir..

L'alcalde va precisar també que Rec Madral ha instal·lat nous filtres i que té previst fer més purgues.