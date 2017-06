El Govern dona 1,5 milions d'euros a Lloret per a la renovació turística

El Govern va atorgar ahir una subvenció d'1,5 milions d'euros a l'Ajuntament de Lloret de Mar per executar una part de les actuacions previstes per renovar-se com a destí turístic.

La localitat de la Costa Brava s'ha caracteritzat per atreure turisme de baix cost que a vegades es comporta de forma incívica, una tendència que l'Ajuntament vol eradicar.

El 31 de març del 2014 es va signar el conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Empresa i Coneixement, l'Ajuntament de Lloret de Mar i la Mesa Empresarial de Turisme de Lloret de Mar per al desenvolupament programàtic del Pla estratègic de turisme de Catalunya al municipi de Lloret de Mar.

El Govern va acordar el 6 d'octubre de 2015 reconèixer el Pla operatiu com a instrument de desplegament territorial i d'implantació del Pla estratègic de Catalunya 2013-2016.