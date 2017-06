Lloret reclama responsabilitat i respecte a turistes i residents

Lloret de Mar ha posat en marxa una campanya de civisme on s'apel·la a la responsabilitat i respecte dels residents i turistes. L'element central és una samarreta, com a vehicle de convivència i respecte per tal que tant els turistes com els vilatans se "sumin" al mateix equip. El disseny és senzill i desenfadat per tal que el missatge arribi d'una forma directa i sense hostilitats, segons han explicat els seus impulsors. A nivell gràfic, es fa un joc de contraris on es combinen diferents usos, com ara els que són més de silenci amb un llibre i els que són més de música amb una bola de discoteca. La campanya inclou diferents actuacions, com ara un photocall perquè la gent es posi la samarreta i la comparteixi a les xarxes socials. També s'ha marcat una línia simbòlica de color verd al carrer on es demana a tothom que es posi la samarreta. Els missatges són en català i en anglès. La zona delimitada va des del passeig marítim fins als accessos de la zona comercial. L'any passat la ciutat va rebre 1,28 milions de viatgers.