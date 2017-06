L'alcalde de Blanes demana disculpes per les declaracions sobre el referèndum

L'alcalde de Blanes (Selva), Miquel Lupiáñez, ha demanat disculpes en relació a les polèmiques declaracions que va fer sobre el referèndum. Lupiáñez admet que van ser "un error", però assegura que les seves paraules es van "tergiversar intencionadament" amb la finalitat de treure'n rendiment polític. El batlle blanenc s'ha excusat amb "tots aquells que es van sentir ofesos" i ha deixat clar que no tenia cap intenció de fer-ho. Lupiáñez va comparar la distància entre Catalunya i Espanya amb la que hi ha entre Dinamarca i el Magreb, i va revelar que, tot i que no cedirà espais municipals per al referèndum, sí que aniria a votar l'1-O. L'alcalde ha acabat demanant que es "doni per tancada" una polèmica que "mai hauria d'haver existit".

En un discurs on ha combinat el català i el castellà, l'alcalde de Blanes, Miquel Lupiáñez, s'ha volgut disculpar per les declaracions que va fer sobre el referèndum. Lupiáñez no ha volgut entrar en les valoracions que va fer, que ha qualificat com un "error" i s'ha limitat a demanar perdó a "tots aquells que es van sentir ofesos". "Sóc andalús de naixement i català d'adopció, per això comprenc que he pogut ofendre", ha comentat.

El batlle ha carregat contra aquells que "han tergiversat el que va dir", segons ell amb "'l'única voluntat de fer mal". Lupiáñez es va posicionar en contra d'un referèndum no pactat amb l'Estat i va deixar clar que no cediria els locals electorals de la localitat selvatana, però va reconèixer que, si s'arriba a fer el referèndum el proper 1 d'octubre, ell aniria a votar 'no'.

El batlle ha fet aquestes declaracions just abans de l'inici del ple ordinari d'aquest dijous. De fet, Lupiáñez ha explicat que no ha volgut fer declaracions en cap mitjà de comunicació perquè "es deu als blanencs". L'alcalde ha conclòs deixant clar que no té cap altra aspiració política que continuar al capdavant de l'Ajuntament de Blanes.