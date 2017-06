Lloret de Mar regala samarretes per fomentar un turisme «respectuós»

L'Ajuntament de Lloret de Mar, juntament amb diferents representants del sector hoteler, comerç i oci nocturn va presentar ahir una original campanya de civisme i sensibilització per promoure un turisme «respectuós» i de «convivència» entre el resident i el turista. «Les paraules clau són respecte i coresponsabilitat», va afirmar ahir l'alcalde, Jaume Dulsat (CiU), tot afegint que no només és un tema de les administracions o la policia sinó que requereix la implicació de tothom. El to de la campanya és volgudament «positiva, que fuig del to punitiu», segons va dir, perquè la gent se la faci seva.

El lema escollit és Amb respecte, a Lloret hi cabem tots i té la samarreta com a element central. Segons van explicar els creadors de l'empresa Charles, que és qui ha fet la campanya, busca enfortir la relació entre resident i turista a partir d'aquest objecte com a vehicle de convivència i respecte. El fet de posar-se la samarreta ja implica un «compromís» i fa visible que tothom forma part d'un mateix equip, segons va explicar un dels creadors, David Barrachina. A nivell gràfic, el disseny juga amb parelles de contraris que poden conviure al mateix temps. També s'ha fet una samarreta per a dues persones.

En total s'han fet 10.000 samarretes amb aquests missatges. Entre les iniciatives per fomentar la participació, destaca un photocall en què els usuaris s'han de «guanyar» la samarreta. Si se la posen, es fan una fotografia i la comparteixen a les xarxes socials, la samarreta ja és seva.

La campanya també aborda una de les problemàtiques, com és que els turistes que van a la platja es passegen sense camiseta pel centre de la ciutat. El que s'ha fet és dissenyar una línia simbòlica de color verd a terra, que va des del passeig marítim fins als accessos de la zona comercial, i s'acompanya amb el missatge «Posa't la samarreta» en català i anglès. També hi ha samarretes de cartró on s'informa de la iniciativa.

Dulsat també es va referir a l'aparició d'habitatges d'ús turístic (HUT) tot dient que són un «desafiament» perquè porten turistes en indrets on ningú se'ls espera i on viuen residents. Aquest és un tema que l'equip de govern està treballant per establir les zones on en un futur es podrà créixer amb aquest tipus d'allotjament i en les que no. Ara bé, també va dir que Lloret és una ciutat on conviuen més de 100 nacionalitats i on s'ha de treballar perquè no hi hagi «turismofòbia», com ha passat a altres ciutats com Barcelona.