Marigó declararà com a querellat per l'afer de les multes perdonades a Blanes

El jutjat d'instrucció número 5 de Blanes ha declarat complexa la causa de les set multes que presumptament van perdonar l'exalcalde blanenc, Josep Marigó (PSC) i una funcionària, Isabel Badós, a un veí de la localitat entre els anys 2013 i 2015 i els ha citat a declarar com a querellats el 19 d'octubre. El mateix dia també estan citats a declarar com a testimonis l'actual regidor d'Hisenda, Nicolás Laguna (PSC); el secretaria de l'Ajuntament, Joan Solà; l'exregidor Anselmo Ramos i a Montse Ibañez.

El febrer passat el fiscal va sol·licitar al jutjat blanenc que la causa fos declarada de caràcter complex per ampliar el termini d'instrucció fins a 18 mesos a contar des del 25 de febrer de 2017 (fins al 25 d'agost de 2018) i poder investigar també, si entre el 2011 i el 2014 es van ignorar un nombre indeterminat de denúncies de l'Àrea d'Hisenda que van acabar prescrivint i per tant, mai es van cobrar. El Blanes Hoquei Club Fundació, que és qui va presentar la querella contra els dos querellats i l'interventor de l'Ajuntament, Francesc Lucio –el qual no apareix a l'auto judicial del 14 de juny– estima que podrien existir fins a 1.200 expedients de sancions i multes sense cobrar.

Aquesta querella interposada per la fundació i representada per Elpidio Silva Abogados, va ser admesa a tràmit a principis de febrer d'aquest any i s'acumula a les diligències prèvies obertes pel mateix jutjat el febrer de 2016 que fan referència a un delicte de prevaricació relacionat amb la tramitació d'expedients sancionadors fora de termini, presumptament de forma deliberada, a causa d'una suposada amistat entre el sancionat i l'interventor.

Segons el querellant, l'any 2013 s'haurien interposat sis denúncies per infraccions de trànsit contra una mateixa persona però, no va ser fins passat un any i mig que l'Ajuntament va decidir incoar aquests expedients. La instructora hauria presentat aleshores una proposta de resolució per a tots aquests expedients per tal que fossin arxivats en una Junta de Govern Local. A més, dins el mateix paquet es va incorporar encara una setena sanció que havia estat interposada només tres mesos abans. La fundació denunciant considera que els querellats van paralitzar conscientment els procediments sancionadors de 2013 per desestimar-los en comptes de declarar la seva caducitat, la qual cosa hauria comportat la possibilitat de tornar a obrir els procediments sancionadors.

Els afectats per aquesta resolució poden presentar un recurs de reforma abans de demà.