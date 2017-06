Un tot terreny atropella una turista al centre de Lloret, la deixa ferida i fuig

Atropellament amb fugida del conductor causant de l'accident de trànsit a Lloret de Mar.

Això va succeir aquest dimecres a la matinada a la cèntrica avinguda de la Vila de Blanes.

Per causes que la Policia Local de Lloret de Mar es troba investigant, el vehicle, un tot terreny lleuger (SUV) va passar pel cim de la dona quan aquesta creuava la via pels volts de les dotze de la nit. El conductor no va auxiliar la víctima i va fugir.

A causa de l'atropellament, la dona, una ciutadana francesa de 49 anys que estava de vacances a Lloret de Mar, va patir ferides a la zona de les cames. Unes conseqüències però, que van ser de poca gravetat, segons van informar fonts del SEM.

En aquest sinistre viari s'hi van desplaçar dues ambulàncies i una d'aquestes la va traslladar fins a l'hospital comarcal de Blanes, on va ser tractada dels cops que va rebre. Al lloc dels fets, a banda de la Policia Local de Lloret de Mar i el SEM, també hi van treballar els Bombers.

El conductor que va atropellar la turista encara no ha pogut ésser identificat. Ara com ara, la Policia Local de Lloret de Mar el que té identificat és el tipus de cotxe que va provocar l'atropellament: un tot terreny lleuger, un Nissan Qashqai de color blanc.

Per intentar esbrinar i detenir el causant, els agents de Lloret estan mirant les càmeres que hi ha per l'avinguda de la Vila de Blanes i també les anteriors i posteriors al trajecte que hauria emprès el fugitiu. De càmeres de videovigilància n'hi ha entre Lloret i Blanes i si va circular pels principals vials, el conductor serà enxampat.