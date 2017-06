Disculpa del batlle per l´afer del referèndum

L'alcalde de Blanes es va voler disculpar ahir per les declaracions que va fer dilluns a Onda Cero en les quals va dir que «la distància entre Catalunya i Espanya és la que hi ha entre Dinamarca i el Magreb». «Vull demanar disculpes, va ser un error i no volia ofendre ningú» va dir Lupiáñez. Segons el batlle, les seves paraules van ser «interpretades parcialment i tersgiversades amb interessos polítics i per fer mal, faltar a la veritat i crear polèmica estèril». A més, va recordar que és andalús de naixement i català d'adopció, i que per això «respecta» a tothom «sigui quin sigui el seu origen i el lloc on viu» va afegir l'alcalde blanenc que va donar així per tancada la polèmica, abans de donar inici al ple.