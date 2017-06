El govern de Santa Coloma vol resoldre els problemes amb l´aigua abans de 2019

L'equip de govern de Santa Coloma de Farners, format per 7 regidors d'ERC i 1 de Moviment d'Esquerres (MES), vol resoldre els problemes de subministrament d'aigua que pateix el municipi a l'estiu i desencallar el polígon industrial, abans de finalitzar aquesta legislatura. Així ho van manifestar els regidors de l'equip de govern, durant un acte obert a la ciutadania, en el qual es va fer balanç dels dos primers anys de mandat. La trobada es va fer dimecres al vespre a la biblioteca Joan Vinyoli i hi van assistir una quarantena de persones que van poder exposar qüestions que els preocupen, com ara els problemes d'abastament d'aigua i l'estat de la Riera i temes concrets en matèria d'urbanisme i obres. «Han manifestat la seva inquietud i interès en temes que som conscients que són importants i que hem de mirar de resoldre en els propers mesos», va afirmar l'alcalde, Joan Martí (ERC).

En aquest sentit, l'equip de govern es va mostrar «satisfet» de la feina feta durant la primera meitat de legislatura i preveu acabar el mandat «havent complert els compromisos adquirits», entre els quals destaca el de convertir l'Administració local en «un servei permanent i eficaç per al ciutadà». Per això, de moment, s'ha implantat l'administració electrònica i s'ha proveït als colomencs d'informació a través dels canals tradicionals, les xarxes socials i de la web municipal. També s'han posat en marxa els primers pressupostos participatius; s'ha fet una remodelació integral del carrer del Prat o s'han potenciat els espais de la Casa de la Paraula i l'Auditori amb una programació cultural i d'arts escèniques «variada i de qualitat», entre altres. «D'altra banda ens hem vist obligats a decidir, a contracor però sense poder evitar-ho, el tancament definitiu del Teatre Catalunya, que pel seu mal estat representava un perill per a la seguretat de les persones» va lamentar Martí.

ERC-MES governa a Santa Coloma de Farners des del 2015, després de 36 anys de governs de Convergència i Unió (compartint govern i alcaldia amb PSC a la legislatura 1991-95), i ho fa en minoria, «circumstància que, tot i que ens obliga a mantenir equilibris amb la resta de grups municipals (PDeCAT, PSC i CUP), és positiva en tant que recull sensibilitats diferents», va assegurar l'alcalde.