L'empresariat de Lloret i la Generalitat invertiran 63,7 milions destinats a la reconversió turística del municipi

La Mesa Empresarial de Turisme de Lloret de Mar i la Generalitat han signat un conveni en què es comprometen a fer una inversió de 63'7 MEUR entre el 2017 i el 2019. Uns diners que han de servir per fer una reconversió turística del municipi. La major part dels fons els aportaran els empresaris, que destinaran 20 MEUR cada any. Per la seva banda, la Generalitat, l'Ajuntament de Lloret i el Patronat de Turisme hi posaran els 3'7 MEUR restants. La inversió anirà destinada a la millora d'equipaments públics i locals "que facin més agradable" el municipi. El president de la Mesa Empresarial de Turisme de Lloret de Mar, Josep Maria Molist, explica que "ja fa temps que invertim per millorar la imatge de Lloret, però amb la signatura aconseguim que el Govern s'hi impliqui de debò". El conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, posa en valor "l'esforç" de totes les parts i diu que el conveni demostra "la gran confiança que té el Govern en Lloret".