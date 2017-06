Els set alcaldes d'Independents de la Selva cediran locals per al referèndum

Els set alcaldes d'Independents de la Selva cediran locals per a la celebració del referèndum de l'1 d'octubre. La formació, que té les alcaldies de Tossa de Mar, Maçanet de la Selva, Sils, Riudarenes, Arbúcies, Sant Hilari Sacalm i Vilobí d'Onyar, ha decidit per unanimitat "facilitar en la mesura de les possibilitats" que els seus veïns puguin votar. Segons informen en un comunicat, el partit es va reunir en junta extraordinària i els set alcaldes van recolzar la decisió per unanimitat. El president, Pere Garriga, ha valorat positivament que tots els alcaldes dels Independents de la Selva estiguin d'acord en poder "exercir lliurement" el dret a decidir i poder votar d'una manera "transparent i digne".

En aquest sentit, ha assenyalat que els set alcaldes han acordat facilitar tots els elements indispensables perquè el proper 1 d'octubre tothom qui ho vulgui pugui anar a votar i facilitar que el procés sigui just per a totes les parts, independentment de la opció que prenguin .

Per a Garriga, la llei ha d'estar al servei de la democràcia "i no al revés". El president d'Independents de la Selva ha afegit que és de demòcrates demanar l'opinió al poble, sobretot en temes "tan importants i cabdals per al futur com aquest". "És imprescindible que les persones decideixin i que els polítics acatem les seves decisions", afegeix Garriga.

El màxim responsable de la formació insta els demòcrates a "estar units" i treballar conjuntament perquè l'1 d'octubre sigui un èxit de participació ciutadana i tothom es pugui expressar lliurement a través del seu vot a les urnes.

A les darreres eleccions municipals Independents de la Selva va aconseguir un total de 46 regidors, set alcaldies, cinc consellers comarcals (que formen part del govern) i una diputada a la Diputació de Girona.