IdS cedirà espais per a la celebració del referèndum

Els set alcaldes que formen part de la formació Independents de la Selva (IdS), van anunciar ahir que cediran espais i «el que sigui necessari» per a la celebració del referèndum sobiranista convocat per a l'1 d'octubre. Es tracta dels municipis de: Tossa de Mar, Maçanet de la Selva, Sils, Riudarenes, Arbúcies, Sant Hilari Sacalm i Vilobí d'Onyar. Els alcaldes van votar per unanimitat, en una reunió a Santa Coloma, que facilitaran en la mesura de les seves possibilitats la celebració de la consulta.