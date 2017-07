L'alcalde que va complir una moció abans de saber que existia

l'alcalde de Blanes té el do de la clarividència o l'ajuntament d'Ardales té més poder del que ni ells mateixos coneixen. I és que Miquel Lupiáñez (PSC) va donar ahir compliment a una moció provinent de la localitat malaguenya, que ni sabia que existia i que encara no s'havia ni sotmès a votació.

Aquesta estranya situació va començar ahir a les set de la tarda, abans de l'inici del ple de Blanes, quan el batlle blanenc, el socialista Miquel Lupiáñez es va disculpar per les polèmiques declaracions que va fer dilluns a Onda Cero, en les quals va dir que «la distància entre Catalunya i Espanya és la que hi ha entre Dinamarca i el Magreb». En un discurs on va combinar el català i el castellà, Lupiáñez va demanar perdó i va admetre que va ser «un error» i que «no volia ofendre ningú». «Les meves paraules van ser interpretades parcialment i tergiversades amb interessos polítics i per fer mal, faltar a la veritat i crear polèmica estèril» va criticar l'alcalde. A més, va recordar que és andalús de naixement i català d'adopció, i que per això «comprenc haver pogut ofendre». «Respecto a tothom, sigui quin sigui el seu origen i el lloc on viu» va afegir l'alcalde blanenc que va donar així, per tancada la polèmica, abans d'obrir el ple.

Una hora i mitja més tard, i mentre a Blanes discutien l'aprovació del nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), a més de 1.000 quilòmetres de distància, el govern d'Ardales –amb la qual està agermanada la localitat selvatana– estava aprovant una moció que tenia Lupiáñez com a protagonista. En la proposta d'acord hi havia dos punts: exigir la rectificació pública de les paraules de Miquel Lupiáñez, les quals van considerar «vexatòries» envers altres poblacions de l'Estat espanyol, i que aquesta rectificació se li fes arribar a l'Ajuntament d'Ardales, així com a la Casa de Ardales de Blanes. La moció va ser aprovada per unanimitat dels tres grups polítics que formen el consistori de la ciutat malaguenya: PSOE, Izquierda Unida-Convocatoria por Andalucia-Ardales para la Gente, i PP, quan feia unes dues hores que Lupiáñez ja havia complert el primer punt.

No va ser fins divendres al matí però, quan Lupiáñez va comunicar a l'alcaldessa del poble malagueny, Maria del Mar González Vera, que sense saber-ho, ja havia donat compliment al primer punt de l'acord. Segons va informar el consistori, tots dos batlles van mantenir una distesa conversa durant la qual l'alcaldessa d'Ardales va acceptar les seves disculpes en nom de l'ajuntament. Per acabar, i en compliment del segon punt de la moció, ahir al migdia es va enviar a Ardales la declaració de l'alcalde de Blanes mitjançant un correu electrònic.

En tot cas, els dos consistoris van poder comprovar que l'ordre dels factors no altera el producte i que tot va acabar –o començar– amb l'esperada disculpa de l'alcalde blanenc.