Una campanya mostra com actuar si trobem una tortuga babaua

La Generalitat ha posat en marxa una campanya per sensibilitzar la població dels passos a seguir en cas de trobar-se una tortuga babaua, per tal de no pertorbar la seva reproducció, que té lloc entre juny i setembre. La Selva és l'única comarca gironina on s'han registrat casos de cria d'aquesta tortuga que es troba en perill d'extinció.

La Xarxa de Rescat de Fauna Marina ha registrat deu intents de nidificació de tortuga babaua ( Caretta caretta) entre 1972 i 2017, encara que només la meitat han evolucionat amb èxit, a conseqüència del contacte amb humans. Després de dos intents de cria el 1972 i el 1990 a la comarca del Montsià, és a partir del 2006 quan es comencen a detectar intents de cria d'aquesta espècie en perill d'extinció de manera més regular a les costes catalanes, sobretot entre juny i agost, que és quan posen els ous. Es van registrar dos casos de cria al Maresme el 2006 i 2011, i 6 casos més entre 2014 i 2017 a la Selva, Maresme, Baix Llobregat i el Tarragonès.

L'escalfament progressiu de la temperatura de l'aigua vinculat als efectes del canvi climàtic atrau la tortuga babaua a la costa catalana, fet poc habitual anys enrere, quan el nostre litoral era més fred del que prefereix aquesta espècie per niar. Fins ara, les platges de Grècia i Turquia eren les seves localitzacions preferides.