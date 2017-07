Protesta a cop de cassola a Maçanet

Una trentena de veïns de la urbanització Residencial Park de Maçanet de la Selva van protestar davant l'Ajuntament del municipi a cop de cassola, aquest dissabte, per denunciar que continuen sense aigua potable. A més, recorden que els caps de setmana es multiplica per tres el nombre de persones que viuen a la urbanització, cosa que fa més greu el problema. La presidenta de l'Associació de veïns de la urbanització Residencial Park, Concepció Adán, assegura que amb el camió cisterna que ve cada dimarts i cada dissabte «no en fan prou» per a tota la setmana. Adán diu que estan «desesperats» i anuncia noves accions de protesta contra el consistori i el promotor de l'obra, l'empresa Rec Madral.

Tot plegat perquè fa un any i tres mesos que estan sense aigua potable. Una resolució judicial va obligar l'Ajuntament a fer-se càrrec del subministrament d'aigua als veïns, primer amb garrafes i des de fa algunes setmanes amb un camió cisterna que s'acosta al municipi cada dimarts i cada dissabte.

Una solució que no satisfà els 2.000 veïns empadronats ja que asseguren que «no en tenen prou» amb dos dies per carregar per a tota la setmana. La presidenta de l'associació de veïns de Residencial Park de Maçanet, Concepció Adán, reclama que l'Ajuntament els resolgui aquesta situació, tot i que n'és escèptica. «Nosaltres paguem els nostres impostos a Maçanet i són ells qui ens ho han d'arreglar, tot i que no hi confiem perquè no estan per la feina», ha lamentat. El problema s'agreuja perquè els veïns han de pagar el rebut de l'aigua, encara que no sigui potable, perquè si no, els tallen el subministrament. Adán ja ha deixat clar que «tornaran a manifestar-se» fins que els donin una solució. «Només volem que ens surti aigua de l'aixeta, com a qualsevol altra casa», ha reblat.

De fet, des de l'associació asseguren que en ocasions no poden fer servir ni l'aigua per dutxar-se o rentar els plats.

«Moltes vegades ens trobem que surt tan bruta que ens espatlla les calderes i electrodomèstics», ha conclòs Adán.