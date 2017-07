Denuncien que la veterinària de Vidreres expulsada per «mala praxi» segueix exercint

La veterinària de Vidreres, Natàlia Ràfols, inhabilitada i expulsada per «mala praxi» pel Col·legi de Veterinaris de Girona, seguiria exercint aquesta professió provocant «autèntiques carnisseries». Així ho ha denunciat, a Diari de Girona, Maria de las Mercedes Duce, la portaveu oficial dels afectats per les pràctiques de Ràfols que sumen gairebé una seixantena de persones. «Segueix anant a les urbanitzacions a buscar clients i volem deixar ben clar que aquesta senyora està expulsada. Que ningú es deixi enganyar», remarca Duce, qui precisa que la veterinària es dirigeix, sobretot, a persones grans i amb pocs recursos econòmics. «Per a ells, perdre la mascota és fatídic, perquè és un membre més de la família i un motiu per sortir de casa cada dia», lamenta la representant.

Ràfols va ser condemnada l´octubre de 2016 a pagar una multa de 900 euros per haver operat almenys un animal tot i estar inhabilitada. Aquell mateix mes, la junta del Col·legi de Veterinaris de Girona va acordar expulsar-la de l´ens, una decisió que Ràfols va recórrer i que actualment està pendent de ser resolta per via judicial. «Quan alguna persona li recorda que no pot operar perquè està expulsada, ella al·lega que ha presentat un recurs i segueix fent coses terribles», denuncia Duce, qui ha volgut fer públics alguns dels casos denunciats. «No volem que ningú més hagi de patir per les salvatjades que fa», diu la representant, subratllant que Ràfols operaria a la botiga que té a Vidreres i en llocs d´amagat.

La portaveu, que també és cònsol de l´Orde de Malta, explica que un dels casos més esperpèntic es va produir el 16 de novembre de 2015. «Una noia la va trucar perquè la seva gossa tenia unes petites protuberàncies. Ella –Natàlia Ràfols– se la va emportar a Vidreres i, sense donar cap explicació, la va operar», exposa Duce, qui precisa que la gossa va morir el dia 28. «Li va cobrar 300 euros», afegeix.

Un altre cas s´hauria produït el 14 de febrer de 2017, quan una gossa, a la qual Ràfols havia d´esterilitzar, va acabar amb la bufeta lligada a l´intestí, que se li va perforar i va acabar morint. «Un altre noi li va portar un gos només per fer-li una cura i va morir. I a uns altres gossos els va col·locar xips falsos que no apareixen a cap registre», indica Duce, qui afirma que Ràfols diu als afectats que els animals moren pel parvovirus, una malaltia vírica gastrointestinal que normalment afecta cadells, es contagia per via oral i es manifesta amb vòmits, amb un estat d´apatia de l´animal i amb diarrees hemorràgiques, entre altres.

A més, la portaveu detalla que, un cop morts, la veterinària s´ofereix a fer-se càrrec de la incineració. «O això diu, perquè les cendres mai arriben», explica. Cal recordar que el passat mes de febrer es van trobar 87 cadàvers de gossos i gats, apilats i en bosses de plàstic, en un xalet de Tossa de Mar, propietat de la mare de la veterinària de Vidreres.

Arran de tot això, els afectats van demanar l´assessorament a la Comissió de la Protecció del Dret dels Animals a Girona de l´ICAG,en concret a les advocades membres d´aquesta comissió Sònia Carbó i Thaïs De Eusebio-Ventolà, i mitjançant aquestes van aconseguir reunir-se amb diverses autoritats per parlar del cas. «Els vam demanar, entre altres coses, que en cas de localitzar-se nous cadàvers no siguin incinerats, sinó que se´ls practiqui una anàlisi forense per saber si han patit maltractament», avança.

Duce, que representa els afectats altruistament, també adverteix que Ràfols hauria reobert una web (Fundació Gaia Exòtics) on oferiria els seus serveis en anglès. «Hi ha denunciants de tot Catalunya però sobretot de Vidreres, Llagostera, Tossa i Lloret», especifica la cònsol, qui està convençuda que hi ha molta més gent afectada per la «mala praxi» de Ràfols. «Que no tinguin por d´explicar-ho i denunciar-ho», anima Duce, qui lamenta que «la ràbia, la ira i el dolor» que ha causat la veterinària de Vidreres ja no es pot canviar.