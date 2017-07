Alliberen a Blanes una tortuga marina rescatada fa un any i mig

La Fundació CRAM va alliberar ahir a la platja de Blanes una tortuga marina que fa mig any va quedar enganxada accidentalment a les xarxes d'un pescador del municipi. L'animal, de 9 quilos de pes i que van batejar com a Wonder, porta un dispositiu de seguiment via satèl·lit que permetrà seguir-li la ruta a mar obert. Els veterinaris del CRAM la van tractar des del gener a la seu de la fundació, després de quedar-se enganxada a les xarxes d'arrossegament, com que va pujar molt de pressa a la superfície, li va quedar nitrogen als teixits. Ara, la Wonder, que pertany a l'espècie Caretta caretta (tortuga babaua) ja neda altra vegada cap a mar obert.