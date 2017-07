Jutgen l'acusat d'apunyalar un agent dels Mossos d'Esquadra al cap, a Blanes

L'Audiència de Girona ha jutjat, aquest dimarts, un acusat d'apunyalar un agent dels Mossos d'Esquadra al cap quan participava en el dispositiu per internar-lo forçosament a un centre psiquiàtric, el 17 de juliol del 2014. Segons les acusacions, el processat es va posar violent amb una agent tutelar i va obligar els policies a intervenir. Primer, Juan García Baena va treure l'arma blanca i va intentar assestar ganivetades a dos policies, que el van poder esquivar i van acabar patint lesions lleus. Finalment, es va enfrontar amb la víctima principal i durant el forcejament li va clavar el ganivet en diverses ocasions. Com a conseqüència de l'atac, l'agent té reconeguda una incapacitat total per exercir de mosso i no ha pogut tornar a treballar. L'acusat ha negat els fets i ha assegurat que els mossos li van clavar "una pallissa" sense motiu. La fiscalia demana inicialment 12 anys de presó. No és el primer cop que García Baena s'asseu al banc dels acusats. L'Audiència ja li va imposar 6 anys d'internament psiquiàtric per matar a ganivetades un veí que es burlava d'ell l'any 2006.