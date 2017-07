Incendi a Caldes, al costat de la gasolinera de la C-35

Ensurt ahir a la gasolinera ubicada a la carretera C-35 a Caldes de Malavella on, cap a les tres de la tarda i per causes que es desconeixen, s'hi va declarar un petit incendi.

El foc es va iniciar en una zona boscosa situada al costat de la gasolinera, situada a pocs metres de la urbanització de Can Carbonell, i la ràpida intervenció d'un veí i un treballador amb extintors, va evitar que les flames es propaguessin mentre no arribaven els Bombers. Segons l'Ajuntament de Llagostera, fins al lloc hi van acudir policies d'aquella localitat i de Caldes.