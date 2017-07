Conclouen que Aigües de Blanes va fer 18 adjudicacions directes per un milió d´euros

La Guàrdia Civil conclou que l'empresa mixta Aigües de Blanes va fer, l'any 2011, divuit adjudicacions per un valor total de més d'1 milió d'euros de forma directa i sense convocar concurs públic. Segons recull l'atestat policial incorporat a la causa oberta al Jutjat de Blanes per les irregularitats detectades en la gestió de l'aigua, l'empresa no va complir la llei de contractes del sector públic en disset dels divuit casos analitzats perquè la quantitat de l'import o el fet que es renovés el contracte any a any obligava a fer una licitació pública.

L'origen de la investigació és l'informe elaborat per la Sindicatura de Comptes l'any 2014 analitzant la gestió de l'empresa mixta durant l'any 2011. En aquest primer estudi, la Sindicatura va detectar diverses irregularitats i, per això, va enviar el cas a la fiscalia de Girona, que va acabar formulant denúncia davant els indicis de delicte.

Segons el fiscal, la «totalitat» de les contractacions analitzades d'aquell exercici superiors a 50.000 euros en els contractes d'obres i a 18.000 en altres tipus de serveis «es van fer de forma directa sense tenir en compte els principis de llibertat d'accés a les licitacions, publicitat i transparència dels procediments».

El Jutjat d'instrucció 6 de Blanes va encarregar un atestat a l'equip de delictes econòmics i urbanístics de la Guàrdia Civil. L'atestat policial conclou que Aigües de Blanes va fer les adjudicacions «totalment al marge» de la llei de contractes del sector públic per la qual s'havia de regir i que exigia que es convoqués un concurs públic. Aigües de Blanes és una empresa mixta on l'Ajuntament de Blanes té la majoria (51%) i la resta està en mans de la societat privada Girona S.A.

Les divuit adjudicacions es van fer a quinze empreses per un valor global d'1.014.899,47 euros. Segons conclou la Guàrdia Civil, només una de les facturacions (per un import de 23.064,40 euros) es podia fer de forma directa mentre que les altres disset exigien licitació pública. «Només una es podria haver tramitat sota la modalitat de contracte menor, haurien d'haver tramitat les altres mitjançant licitació pública en tractar-se de contractes majors d'obra, serveis i subministrament», recull la Guàrdia Civil.

La policia, a les seves conclusions, ressalta que tant l'Ajuntament com Aigües de Blanes eren «conscients» que s'havien de regir estrictament per la llei de contractes del sector públic i contradiu les afirmacions de l'ajuntament que justificava la tramitació i l'adjudicació directa emparant-se en la llei dels sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals. «Fins i tot en l'hipotètic cas que fossin tractades com a contractacions menors i d'adjudicació directa, no es podrien haver renovat any a any, com sembla que va ser en la majoria de supòsits», diu la Guàrdia Civil.

Entre les adjudicacions hi ha asseguradores, vehicles, subministraments i obres. Tres dels contractes són amb empreses vinculades al conseller delegat d'Aigües de Blanes, Narcís Piferrer. Segons la Guàrdia Civil, això és un «incompliment flagrant» de la llei d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

Aquesta conclusió avalaria la tesi de la CUP, que exerceix l'acusació popular, i que sosté que a través de diferents empreses mixtes (com Aigües de Blanes o Agissa), Piferrer va afavorir la part privada. Segons el detall de les adjudicacions, Piferrer, com a conseller delegat d'Aigües de Blanes, va facturar un total de 125.305,44 euros a tres empreses on té càrrecs directius. A Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter (Agissa) va encarregar analítiques d'aigua per un import de 21.882,64 euros. D'Agissa també era conseller delegat i està investigat per un jutjat de Girona per un delicte d'apropiació indeguda.

A Girona S. A. (soci privat de les dues empreses mixtes) va facturar feines de detecció de fugues i inspecció de càmeres a les canonades per un import de 69.955. Segons detalla el sumari, consta com a conseller delegat i director general financer de la mercantil. Finalment, Aigües de Blanes va adjudicar per 33.836 euros a treballs de manteniment d'instal·lacions de telecontrol a Prodaisa S.A., empresa de la qual és apoderat.

Durant la instrucció de l'atestat, la Guàrdia Civil va citar a declarar quatre persones a comissaria. Piferrer com a conseller delegat d'Aigües de Blanes com a suposat autor d'un delicte de societari.

Els exalcaldes del 2011 Josep Trias i Josep Marigó com a presidents del Consell d'Administració de l'empresa per prevaricació i delicte societari. Finalment, van citar l'interventor Francisco Lucio com a suposat autor d'un delicte de prevaricació. Tots ells, assistits pels seus advocats, es van acollir al seu dret a no declarar. El jutjat instructor els ha citat a declarar com a investigats el dia 27 de juliol.