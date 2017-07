Jutgen l´acusat d´apunyalar un agent dels Mossos d´Esquadra al cap, a Blanes

L'Audiència de Girona va jutjar ahir, un acusat d'apunyalar un agent dels Mossos d'Esquadra al cap quan participava en el dispositiu per internar-lo forçosament a un centre psiquiàtric, el 17 de juliol del 2014 a Blanes. Segons les acusacions, el processat -que pateix una esquizofrènia paranoide- es va posar violent amb una agent tutelar i va obligar fins a tres policies a intervenir. Primer, Juan García Baena va treure l'arma blanca i va intentar assestar ganivetades a dos policies, que el van poder esquivar i van acabar patint lesions lleus.

Finalment, es va enfrontar amb la víctima principal i durant el forcejament li va clavar el ganivet en diverses ocasions. «Se'm va llançar a sobre i vaig començar a notar cops al cap, poc després em vaig adonar que eren ganivetades», va explicar la víctima. Ell mateix va poder desarmar l'atacant i, amb el suport dels altres agents, reduir-lo.

Com a conseqüència de l'atac, l'agent té reconeguda una incapacitat total per exercir de mosso i no ha pogut tornar a treballar. Per la seva part, l'acusat va negar els fets i va assegurar que els mossos li van clavar «una pallissa» sense motiu fins a deixar-lo «inconscient».

«Des de terra em vaig defensar i vaig esgarrapar», va afegir. La fiscalia demana inicialment 12 anys de presó per atemptat contra l'autoritat, un atemptat en concurs amb un homicidi en grau de temptativa i un delicte de resistència amb tres faltes de lesions.

La defensa, en canvi, demana l'absolució perquè sosté que l'home estava totalment afectat pel trastorn mental. No és el primer cop que García Baena s'asseu al banc dels acusats. L'Audiència ja li va imposar 6 anys d'internament psiquiàtric per matar a ganivetades un veí que es burlava d'ell l'any 2006