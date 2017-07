Amplien la seu de Breda de l´IES Vescomptat de Cabrera amb un mòdul

La seu de Breda de l'institut Vescomtat de Cabrera ampliarà les seves instal·lacions a causa de la incorporació del curs de 3r d'ESO al centre. Segons va informar ahir l'ajuntament, aquesta setmana ja s'han iniciat les obres d'ampliació amb un nou mòdul per adaptar l'equipament a l'augment de l'alumnat, tal com es va preveure abans de la construcció del centre. Aquest nou mòdul seguirà el mateix model que els anteriors, de forma que quedarà connectat interiorment a la resta del centre i no serà un mòdul independent. Seguint aquesta nova tècnica de construcció el centre, tot i que sigui de mòduls prefabricats, mantenen una sensació de conjunt que facilita l'organització del centre i el desenvolupament de les seves activitats. El nou espai, de 210 metres quadrats, es divideix en dues aules de 50 i 45 m2, respectivament. També comptarà amb una aula taller de 45 m2 i un laboratori de 37 m2. La resta d'espai es destinarà al passadís d'accés i a serveis