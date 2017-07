Detenen dos joves a Lloret per vendre droga a través d'una app mòbil i simulant un joc

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos joves, de 28 i 33 anys, per un delicte contra la salut pública. Els fets es remunten a la matinada del 30 de juny quan uns agents que feien un control preventiu van observar un individu a la zona lúdica de Lloret de Mar (Selva) vestit de Súper Mario Bros oferint droga als turistes. Els agents el van interceptar i escorcollar. En total, se li van trobar vuit bossetes de plàstic amb marihuana, una bossa amb 25 cabdells de la mateixa substància, 15 pastilles de color rosa i 315 euros fraccionats. La policia va descobrir que el detingut utilitzava una aplicació de missatgeria mòbil per oferir la droga. A través d'aquest sistema anunciava que aniria caracteritzat com un personatges de videojoc pels carrers del municipi. Els compradors interessats l'havien de buscar i trobar per obtenir la droga. El detingut va quedar en llibertat després de passar a disposició judicial.



Reincidència

La policia el va tornar a detenir pocs dies després. El 2 de juliol una patrulla el va interceptar sortint d'un cèntric hotel del municipi, en aquesta ocasió acompanyat d'un altre home, de nacionalitat anglesa. Portaven una maleta i tenien un actitud sospitosa. Els agents van reconèixer al detingut dos dies enrere. Per això, els van aturar i identificar quan es disposaven a entrar en una cotxe. Durant l'escorcoll, els van trobar 702 comprimits de diferents colors i formes d'èxtasi, 1107 ampolles i tubs de líquid, 781 grams de marihuana i cabdells, 77 grams de cocaïna, bosses de precinte, una pipa de vidre i tires reactives. A més, portaven 125 euros en bitllet fraccionats.

Tots dos van quedar detinguts com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública. Segons estimacions de l´Oficina Central Nacional d´Estupefarents, la droga comissada estaria valorada en uns 21.126 euros. Després de passar a disposició judicial, van quedar en llibertat amb càrrecs.