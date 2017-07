Absolen un avi de Vidreres acusat de fer tocaments a la seva dona de fer feines

El Jutjat Penal Número 3 de Girona ha absolt un avi de Vidreres (Selva) acusat d'abusar sexualment de la seva dona de fer feines l'any 2014. La sentència, de la qual ha estat ponent la magistrada Raquel Martínez, conclou que no s'ha pogut provar que l'home l'abracés, li toqués el cul, els pits i li intentés fer un petó, com sostenia la denunciant. Segons recull la sentència, les "contradiccions" en què va incórrer la suposada víctima l'invaliden com a prova de càrrec. De fet, la magistrada remarca que la versió que va donar al judici no era allò que va dir en fase d'instrucció. A més, considera que no es pot donar per vàlida la declaració de la parella de la dona perquè no va ser testimoni directe dels fets. L'acusat, que només va respondre a les preguntes del seu advocat Jordi Colomer, va negar haver comès els abusos.

El cas es remunta a l'octubre de 2014, quan la denunciant va començar a treballar a casa de l'acusat, que aleshores tenia 74 anys, per fer-hi tasques domèstiques. Segons sostenia el fiscal, des del primer dia l'home es va mostrar "especialment afectuós" amb ella. Els fets denunciats s'haurien produït poques setmanes després, concretament el 22 d'octubre de 2014.

L'escrit d'acusació recull que mentre la denunciant estava al jardí treballant, l'home l'hauria abraçat i li hauria tocat el cul sense el seu consentiment. Després i ja dins de casa, li hauria tocat els braços, els pits i li hauria intentat fer un petó. El fiscal imputava a l'ancià un delicte d'abusos sexuals, per al qual demanava una multa de 3.786 euros. A més, reclamava que no es pogués apropar a menys de 500 metres de l'assistenta ni comunicar-s'hi durant 3 anys.

Al judici, a més de la minyona i l'acusat –que va respondre només a la seva defensa- també va declarar el xicot d'ella. Ara, el jutjat ha sentenciat el cas. I ho ha fent absolent l'avi de tots els càrrecs. De fet, la magistrada només ha considerat provat que la dona treballava fent tasques domèstiques a la casa de Vidreres. En canvi, no veu provat que abusés sexualment d'ella.



Contradiccions rellevants

La sentència recull que al judici només es van poder sentir les dues versions contradictòries i la de la parella de la dona, que no va ser testimoni directe dels fets. L'acusat, que només va respondre al seu advocat Jordi Colomer, va negar els fets. La minyona, però, va incórrer en diverses contradiccions sobre el que va declarar al judici i allò que havia relatat davant del Jutjat d'Instrucció.

Segons recull la sentència, a sala la dona va afirmar que l'ancià li va tocar els pits i el cul quan arreglava el jardí i que, després, li va intentar fer un petó quan li tallava les ungles. En canvi, en fase d'instrucció va parlar d'un pit en singular i també va dir que li va tocar el cul el mateix dia. A més, en lloc del jardí, va situar els abusos a la cuina.

"Aquestes contradiccions, no només perquè són plurals, sinó fonamentalment perquè recauen en aspectes que afecten el nucli essencial de la seva declaració, porten a entendre que la prova de càrrec no és suficient", remarca la magistrada. En aquest sentit, considera que la seva declaració "no reuneix els requisits que la jurisprudència exigeix". Per tot plegat, absol el processat del delicte d'agressió sexual de què se l'acusava.