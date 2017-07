Projecten un centre d´educació especial a Santa Coloma de Farners

El govern de Santa Coloma té la voluntat de crear un nou centre d'educació especial a la localitat, que evitaria els llargs trajectes dels alumnes fins a Blanes –l'únic que hi ha a la comarca– o Girona. Així va avançar ahir l'alcalde republicà Joan Martí, juntament amb la primera tinent d'alcalde Teresa Garcia, durant la presentació dels projectes de futur que tenen entre mans.

En el mandat anterior, l'ajuntament va cedir uns terrenys a la Fundació Gentis, espai que es voldria utilitzar per construir el nou centre. Segons Teresa Garcia, «ara estem parlant amb Gentis i amb el Departament d'Ensenyament perquè realment aquest edifici sigui una realitat».

L'únic centre d'educació especial de la Selva, el Ventijol, es troba a Blanes i actualment està sobrepassat. Com a conseqüència, alguns usuaris han hagut de traslladar-se als centres Els Joncs o la Font de l'Abella de Girona. Per això, fa uns mesos, l'AMPA del Ventijol va sol·licitar als alcaldes selvatans que es fessin càrrec del seu alumnat per evitar una situació de col·lapse.

El nou equipament colomenc permetria alleugerir els costos econòmics dels ajuntaments i de les famílies i fer més fàcil el dia a dia dels estudiants, no només del municipi sinó també de la rodalia. Durant la trobada, es va parlar d'altre temes que el govern de Martí està desenvolupant, com la finalització del polígon industrial Mas Llorenç. L'ajuntament vol col·laborar per ajudar a trobar la fórmula perquè els promotors puguin incorporar els serveis que falten per tirar-lo endavant, tenint en compte que es tracta d'un emplaçament de propietat privada.



Aposta pel turisme de natura

Un altre dels grans eixos que el govern de Santa Coloma pretén impulsar és la promoció d'un turisme sostenible en contacte amb la natura. El Centre - Eix de Negoci del municipi, juntament amb el consistori, estan treballant per trobar una solució al principal obstacle: les queixes dels propietaris dels terrenys de la zona per on circulen regularment ciclistes, senderistes i turistes en general. Segons el batlle colomenc, la clau rau en el fet que «els propietaris vegin l'oportunitat de negoci d'aquest tipus de turisme i no ho vegin com un entrebanc d'algú que els va a trepitjar el seu terreny».

Altres projectes pròxims que estan en procés de realització són: l'asfaltat de carrers, la reubicació dels Serveis Socials de manera conjunta a l'edifici de Ca les Monges o el concurs de remodelació del Teatre de Catalunya per poder tornar-lo a obrir. L'últim dels temes tractats va ser el dels pressupostos participatius, que comptaran amb un taller de participació ciutadana d'aquí dues setmanes.