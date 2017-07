El campionat mundial de vela de Blanes suposa un impacte econòmic de més d´1 milió

El Campionat Mundial de vela de Blanes que se celebra des d'aquest dissabte fins el proper dimecres suposarà un impacte econòmic de més d'1 MEUR per a la ciutat. En total seran 130 regatistes entre 16 i 25 anys de 20 països diferents, que competiran per guanyar una prova que, pel comodor del Club de Vela Blanes, Xavi Manresa, "dona prestigi" per la seva rellevància a nivell internacional. "Hem de tenir en compte que el campionat mou unes 1.000 persones, que durant cinc dies estan a Blanes", ressalta Manresa. L'alcalde accidental de l'Ajuntament de Blanes, Quim Torrecillas, destaca que aquesta prova atrau "un turisme de qualitat", a més d'obrir Blanes com un dels atractius de la costa catalana i en concret de la Costa Brava.