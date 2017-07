El propietari de la nau de Sils on van trobar falsos Ferrari vol que el jutge el desprecinti

El propietari de la nau de Sils on el febrer passat la policia nacional va localitzar i decomissar diverses rèpliques de Ferrari i Lamborghini, vol recuperar-ne l'ús. L'home, que és veí de la localitat selvatana, assegura que tenia l'equipament llogat a l'home que dirigia el taller on s'hi va dur a terme l'operació policial que va acabar amb la detenció de tres persones. Actualment aquest equipament, ubicat al polígon Bosc de Can Cuca (a tocar la carretera de Santa Coloma), es troba precintat a causa de la instrucció judicial i el propietari lamenta que no hi pot «ni entrar». «Sabem que a dins hi ha dos dels cotxes decomissats i altres peces que tenia el llogater i el que demanem és que els traslladin a un altre lloc per poder recuperar el que és nostre», demana Luis Pérez, qui denuncia que a causa d'aquesta situació perd possibles llogaters i també l'opció de poder posar-hi un negoci propi.

La resta de vehicles decomissats van ser traslladats a un dipòsit municipal per ordre del Jutjat de Santa Coloma de Farners que porta el cas. «He anat diverses vegades als Jutjats per demanar què puc fer per solucionar aquesta situació i se m'han tret de sobre», critica Pérez, qui assegura que està «desesperat».

I és que aquest silenc d'adopció i la seva família, fins ara vivien del lloguer d'aquesta nau i d'un bar situat en el mateix polígon industrial. Des de fa uns mesos, però, també ha perdut la possibilitat de llogar aquesta instal·lació. «El llogater que teníem va donar de baixa l'activitat i l'Ajuntament ens ha tret la llicència perquè resulta que hi va haver un canvi urbanístic», lamenta Pérez, qui critica que quan es va produir aquesta baixa «ningú» els va avisar. «Vam llogar el local a una altra persona, que va ser qui ens va dir que l'Ajuntament no li donava el permís per fer l'activitat», diu l'afectat, qui recorda que aquest local ha estat obert 13 anys. «M'han buscat la desgràcia i l'únic que vull és recuperar el que és meu i marxar d'aquest poble», ressalta Pérez, qui subratlla que paga 4.000 euros d'impostos anuals.



Resposta de l'Ajuntament

Per la seva part, l'alcalde de Sils, Martí Nogué, assegura que la llicència «mai» va pertànyer al propietari. «El titular de la llicència era el llogater i aquest, quan va deixar el local, va venir a l'Ajuntament a donar de baixa l'activitat», relata Nogué, qui afegeix que si en lloc de procedir així, hagués traspassat la llicència d'activitat tal com van fer els anteriors llogaters, l'activitat s'hauria pogut desenvolupar amb normalitat.

Segons Nogué, el Pla Urbanístic Municipal (POUM) aprovat l'any 2012 només preveu usos industrials en aquella part del polígon i, per tant, no es pot tramitar una nova llicència per oferir serveis de restauració.

«Els que ja tenien llicència abans del POUM poden seguir desenvolupant l'activitat sempre i quan no la donin de baixa», especifica l'alcalde, qui detalla, però, que «mai és descartable fer modificacions» tot i que no seria una cosa «de vuit dies».

Respecte a la nau on hi havia el taller, l'alcalde afirma que, per part del consistori, no poden fer-hi res perquè «el jutge va decidir clausurar-la i deixar cotxes allà per raons que desconeixem».