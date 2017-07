Ciutadans abandona Aigües de Blanes per dubtes amb la gestió

Ciutadans tindrà veu però no vot en el consell d'administració d'Aigües de Blanes, després que ahir el regidor blanenc, Sergio Atalaya, presentés la seva dimissió com a membre de l'ens. Segons va explicar l'edil a través d'un comunicat, els motius d'aquesta renúncia es deuen a «la manca de transparència de l'ens i els dubtes que ens genera la gestió actual».

El conseller delegat d'Aigües de Blanes és Narcís Piferrer, a qui el jutjat blanenc investiga per un suposat delicte de prevaricació per fer, sense concurs públic, fins a 18 adjudicacions per valor d'1 milió d'euros. A més, segons la investigació policial feta pública a principis de juliol, Piferrer va incomplir de manera «flagrant» el règim d'incompatibilitats quan va contractar, el 2011, tres societats a les quals està vinculat: Agissa, Girona S.A. i Prodaisa.

«Cs ja va demanar l'octubre passat que s'apartés el conseller delegat, mentre duri la investigació judicial perquè ens genera molta desconfiança el que està passant», va recordar l'edil de Cs. En aquell moment, Piferrer ja estava investigat per un jutjat de Girona per la seva gestió al capdavant d'Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter (Agissa) empresa mixta de la qual és exconseller delegat. «L'alcalde de Blanes li dona suport però nosaltres entenem que algú investigat per presumptes irregularitats en la gestió de l'aigua no pot seguir com a conseller delegat, almenys no de moment», va puntualitzar Atalaya.

I és que a l'octubre passat, Miquel Lupiáñez, alcalde i president d'Aigües de Blanes, va sortir en defensa Piferrer a qui, segons va dir, té «una gran estima». En aquell moment, Lupiáñez -que va entrar a la societat com a conseller el 2011-, va afirmar que el conseller delegat «és un home de confiança» i que «mentre no es demostri el contrari, és un bon gestor».

Aigües de Blanes SA està constituïda en un 51% per l'Ajuntament de Blanes i, en un 49%, per Girona SA. El president de la societat és l'alcalde, actualment Miquel Lupiáñez, i els grups municipals hi són representats. Narcís Piferrer n'és el conseller delegat des d'almenys el 2007, d'acord amb la informació que es pot trobar per internet. «Seguirem dins les reunions per fer un seguiment però el que no volem és firmar cap document fins que no s'esclareixi tot», va puntualitzar Atalaya, qui farà efectiva la seva dimissió dins el consell en el pròxim ple.