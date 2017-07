L´Ajuntament de Blanes posa a exposició pública el nou pla urbanístic

L'Ajuntament de Blanes ha obert el termini d'exposició pública del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), després que el ple municipal del passat 29 de juny va aprovar-lo amb caràcter inicial per 13 vots a favor i 8 en contra. Durant aquest període es podran presentar les al·legacions que es considerin oportunes, i per informar-se sobre el contingut del pla, el consistori ha posat a l'abast de la ciutadania diversos mitjans. Segons va informar l'Ajuntament, el document es pot obtenir online, a través d'una còpia en CD a l'Oficina d'Informació i Atenció al Ciutadà (AMIC), o al Centre Cultural Els Padrets on s'ha dipositat físicament tota la informació i documentació. Es podrà consultar fins a mitjans del proper mes d'octubre. A més, també es podrà concertar una trobada per ampliar informació i aclarir dubtes amb l'equip tècnic assessor del POUM, demanant una cita prèvia a través del Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament.

D'altra banda, demà a les set de la tarda es realitzarà una sessió de participació pública que tindrà lloc a la Sala de Plens. La presentació s'iniciarà fent un repàs del procés de participació que s'ha realitzat fins ara, i com a punt central de la trobada l'equip redactor del POUM presentarà les línies generals i principals propostes del POUM que s'ha aprovat inicialment. La trobada es tancarà amb un torn obert d'intervencions del públic assistent, amb l'objectiu d'establir un debat per recopilar possibles esmenes o millores en referència al pla urbanístic.